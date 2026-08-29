Judo
Judo, Fabio Basile e tutti gli altri azzurri restano lontani dal podio nel day-2 al Grand Slam di Losanna
L’Italia resta a bocca asciutta nella seconda giornata del Grand Slam di Losanna 2026, valevole come decimo appuntamento stagionale del World Tour di judo e quarto torneo del circuito maggiore che assegna punti per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. I cinque azzurri in gara oggi alla Vaudoise Arena sono usciti di scena prima dei quarti di finale, vedendo sfumare dunque anche l’eventuale ripescaggio.
L’unico a vincere almeno un incontro è stato Bright Maddaloni Nosa, che ha sconfitto il turkmeno Agajan Ayhanov per poi cedere al georgiano Zaur Dvalashvili nei -81 kg. Nella stessa categoria di peso è stato eliminato al debutto Vincenzo Pelligra dal kazako Adilet Almat, mentre gli altri ko al primo turno sono stati collezionati da Fabio Basile e Leonardo Valeriani nei -73 kg e da Flavia Favorini nei -63 kg.
La spedizione tricolore resta ferma dunque allo splendido terzo posto ottenuto ieri da Giulia Carnà nei -57 kg (oltre alla settima piazza di Ilaria Finestrone nei -52 kg), ma domani ci sarà un’ultima opportunità con Tiziano Falcone nei -90 kg. Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Losanna 2026 di judo.
-63 kg F
1 Szymanska (Pol)
2 Deketer (Fra)
3 Agbegnenou (Fra) e Yamaguchi (Jpn)
-70 kg F
1 Butkereit (Ger)
2 Scoccimarro (Ger)
3 Liu (Chn) e Taimazova (Rus)
-73 kg M
1 Cargnin (Bra)
2 Lavrentev (Rus)
3 Asadulloev (Tjk) e Khalidov (Ukr)
-81 kg M
1 Zhubanazar (Kaz)
2 Tojiev (Uzb)
3 Bonferroni (Sui) e Rajabli (Aze)