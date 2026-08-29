Judo, Fabio Basile e tutti gli altri azzurri restano lontani dal podio nel day-2 al Grand Slam di Losanna

L’Italia resta a bocca asciutta nella seconda giornata del Grand Slam di Losanna 2026, valevole come decimo appuntamento stagionale del World Tour di judo e quarto torneo del circuito maggiore che assegna punti per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. I cinque azzurri in gara oggi alla Vaudoise Arena sono usciti di scena prima dei quarti di finale, vedendo sfumare dunque anche l’eventuale ripescaggio.

L’unico a vincere almeno un incontro è stato Bright Maddaloni Nosa, che ha sconfitto il turkmeno Agajan Ayhanov per poi cedere al georgiano Zaur Dvalashvili nei -81 kg. Nella stessa categoria di peso è stato eliminato al debutto Vincenzo Pelligra dal kazako Adilet Almat, mentre gli altri ko al primo turno sono stati collezionati da Fabio Basile e Leonardo Valeriani nei -73 kg e da Flavia Favorini nei -63 kg.

La spedizione tricolore resta ferma dunque allo splendido terzo posto ottenuto ieri da Giulia Carnà nei -57 kg (oltre alla settima piazza di Ilaria Finestrone nei -52 kg), ma domani ci sarà un’ultima opportunità con Tiziano Falcone nei -90 kg. Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Losanna 2026 di judo.

-63 kg F

1 Szymanska (Pol)

2 Deketer (Fra)

3 Agbegnenou (Fra) e Yamaguchi (Jpn)

-70 kg F

1 Butkereit (Ger)

2 Scoccimarro (Ger)

3 Liu (Chn) e Taimazova (Rus)

-73 kg M

1 Cargnin (Bra)

2 Lavrentev (Rus)

3 Asadulloev (Tjk) e Khalidov (Ukr)

-81 kg M

1 Zhubanazar (Kaz)

2 Tojiev (Uzb)

3 Bonferroni (Sui) e Rajabli (Aze)