Judo, Assunta Scutto risorge nel Grand Prix di Lima: trionfo in Perù nei-48 kg. Terzo Carlino

Calato il sipario sulla prima giornata di incontri del Grand Prix di judo di Lima, in Perù, nono appuntamento stagionale del circuito maggiore, in programma da venerdì 14 a domenica 16 agosto. Sui tatami peruviani sono in palio un massimo di 700 punti per il ranking mondiale, che diventano 350 ai fini della graduatoria di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Un day-1 importante per la squadra italiana, che ha raccolto due risultati di rilievo. Il primo è il successo di Assunta Scutto nella categoria -48 kg femminile. La judoka azzurra è tornata a competere dopo un periodo particolarmente difficile: si era fermata nella seconda metà di aprile, al termine di una serie di eliminazioni al primo turno, con l’obiettivo di risolvere alcuni problemi fisici e lasciarsi alle spalle le difficoltà.

Missione compiuta, perché Scutto è tornata a esprimere il judo che le aveva permesso di imporsi ai Mondiali del 2025. Già dalla vittoria all’esordio contro la spagnola Jana Cid Balcellis, maturata per tre shido, si è capito che “Susy” era scesa sul tatami con il giusto atteggiamento. A seguire sono arrivati l’ippon dopo 1’13” contro la brasiliana Eduarda Francisco, un altro ippon dopo 41″ contro la portoghese Catarina Costa e, nell’atto conclusivo, l’affermazione sulla statunitense Maria Celia Laborde, ancora per ippon dopo 3’15” di combattimento, con osaekomi.

La prima giornata di incontri ha portato con sé anche il podio di Andrea Carlino nei -60 kg. L’azzurro, vittorioso all’esordio contro il bielorusso Artsiom Kolasau per ippon (tai-otoshi), si è dovuto arrendere allo statunitense Christopher Velazco, che ha prevalso per tre shido. Carlino si è così giocato le proprie chance di podio nei ripescaggi, centrando l’obiettivo grazie alle vittorie contro il saudita Abdulrahman Alsaiari, superato per ippon nel Golden Score dopo 6’21”, e contro lo spagnolo Asier Murillo Martinez De Lizarrondo, battuto per ippon dopo 42″. A imporsi nella categoria è stato il brasiliano Michael Augusto.

Per quanto riguarda il resto dei risultati, da segnalare il quinto posto di Veronica Toniolo nei -57 kg femminili, categoria nella quale a trionfare è stata la finlandese Pihla Salonen. Eliminati, invece, nelle fasi iniziali Martina Castagnola (-52 kg), Elios Manzi e Matteo Piras (-66 kg). Nelle rispettive categorie si sono imposti la brasiliana Rafaela Rodrigues e il moldavo Radu Izvoreanu.