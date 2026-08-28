Italia-Cuba oggi in tv, amichevole volley maschile 2026: orario venerdì 28 agosto, programma, streaming

Dopo l’incredibile maratona con la Germania, per l’Italia arriva il secondo appuntamento della FIPAV Cup Men Elite. Venerdì 28 agosto alle 20.00 al PalaRescifina di Messina gli azzurri affronteranno Cuba, avversaria di ben altro spessore fisico e tecnico, in quello che rappresenta un test particolarmente significativo nel percorso di avvicinamento agli Europei, al via il 10 settembre a Napoli. La squadra di Ferdinando De Giorgi arriverà in Sicilia dopo il rocambolesco 3-2 inflitto alla Germania al PalaCalafiore di Reggio Calabria, una partita inevitabilmente destinata a rimanere nella storia della pallavolo.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA CUBA AMICHEVOLE DI VOLLEY DALLE 20.00

Il motivo è racchiuso soprattutto nell’interminabile primo set, conquistato dai tedeschi 66-64 dopo un’ora e 29 minuti, nuovo record per il parziale più lungo della storia del volley. Polverizzato il 50-48 di Argentina-Polonia disputato nella VNL 2026. Una situazione fuori da qualsiasi normalità che ha inevitabilmente condizionato il resto dell’incontro, nel quale l’Italia ha alternato momenti di buona pallavolo ad altri meno brillanti, riuscendo però a trovare energie e soluzioni per ribaltare la situazione. Sotto 2-1, Giannelli e compagni hanno conquistato il quarto set 25-22 e il tie-break 15-12, con Bottolo protagonista nel finale.

De Giorgi ha sfruttato la serata anche per distribuire il lavoro. L’Italia era partita con Sbertoli-Rychlicki in diagonale, Lavia e Bottolo in posto quattro, Mati e Sanguinetti al centro e Laurenzano libero, ma nel corso della sfida hanno trovato spazio, tra gli altri, Giannelli, Romanò, Galassi e soprattutto Luca Porro, autore di 20 punti. Lavia ne ha messi a segno 17, Bottolo e Rychlicki 14. Non sono stati utilizzati Michieletto e Balaso. Indicazioni importanti, ma anche qualche aspetto da sistemare, a partire dai 34 errori al servizio, prima di affrontare una squadra che può diventare devastante quando riesce a giocare con continuità con palla in testa.

Il precedente più recente con Cuba è favorevole agli azzurri: nell’ultima sfida della fase preliminare della VNL 2026, disputata il 19 luglio in Giappone, l’Italia ha battuto Cuba 3-1, con parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17. Miguel Ángel López chiuse quella partita con 11 punti e Marlon Yant con 9. Cuba ha chiuso una Nations League complicata nella parte bassa della classifica, riuscendo comunque a garantirsi la permanenza nella competizione per il 2027.

Il valore individuale della formazione allenata da Jesús Cruz, però, è decisamente superiore a quanto possa raccontare quella classifica. Il reparto di posto quattro propone innanzitutto Miguel Ángel López e Marlon Yant, due attaccanti esplosivi e capaci di cambiare l’inerzia della partita anche dalla linea dei nove metri. Yant è inoltre una vecchia conoscenza della SuperLega per la lunga esperienza a Civitanova, mentre López ha costruito negli ultimi anni una parte importante della propria carriera in Giappone. Nella VNL appena conclusa hanno prodotto rispettivamente 124 e 113 punti, numeri che sintetizzano bene il peso dei due schiacciatori nell’attacco caraibico.

Ma il volto più conosciuto dal pubblico italiano sarà inevitabilmente Robertlandy Simon. A 39 anni il fuoriclasse cubano resta un centrale di riferimento internazionale e la prossima stagione sarà nuovamente protagonista della SuperLega: dopo l’esperienza a Piacenza, culminata nel 2025-2026 con la conquista della CEV Cup, Simon vestirà la maglia dell’Allianz Milano. Per l’Italia sarà dunque anche un primo incrocio con uno dei grandi protagonisti annunciati del prossimo campionato. Al centro Cuba può contare inoltre su Alexis Wilson e Thiago Suarez Mendoza, mentre in regia sono stati convocati Christian Thondike Mejías e Julio Alberto Gómez Gálvez.

Completano un organico di notevole potenza fisica gli opposti José Israel Masso e Alejandro Miguel González, con Nivaldo Díaz Gómez altra soluzione in banda. È una Cuba che tende inevitabilmente a vivere molto sulla qualità della propria fase offensiva: battuta, altezza del muro e capacità di chiudere rapidamente il punto sono le armi attraverso le quali può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Proprio per questo il servizio italiano avrà un peso decisivo: concedere ricezioni comode significherebbe permettere ai palleggiatori cubani di sfruttare pienamente una batteria di attaccanti difficilissima da contenere.

Per De Giorgi sarà dunque un altro banco di prova prezioso e, dopo una prima partita durata oltre tre ore per effetto dello storico 66-64 iniziale, sarà interessante capire anche quali uomini verranno utilizzati e quale spazio troveranno Michieletto e Balaso. La FIPAV Cup rappresenta infatti uno degli ultimi passaggi prima delle scelte e degli equilibri definitivi per l’Europeo. Dopo Cuba, l’Italia completerà il proprio programma domenica 30 agosto alle 21.00 contro il Brasile, sempre al PalaRescifina di Messina.

Il fischio d’inizio è in programma allo PalaRescifina di Messina con inizio alle 20.00. E’ prevista la diretta Tv su RaiSport Hd, e la diretta streaming su Rai Play gratuitamente. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Cuba di volley maschile.

CALENDARIO FIPAV CUP

Venerdì 28 agosto

Ore 20.00 PalaRescifina di Messina: Italia vs Cuba

PROGRAMMA ITALIA-CUBA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratuita su RaiSport HD

Diretta streaming: Rai Play gratuita

Diretta testuale: OA Sport.