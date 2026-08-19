Illia Kovtun cambia passaporto, diventa croato e vince l’all-around agli Europei. Trionfo per un millesimo! Abbadini in top-15

Illia Kovtun ha scritto pagine di storia per l’Ucraina, conquistando diverse medaglie in campo internazionale e meritandosi il titolo di uno dei migliori ginnasti di sempre per il suo Paese natale. Il classe 2003 si meritò il bronzo nel concorso generale individuale ai Mondiali 2021 e l’argento all-around nella rassegna iridata del 2023, l’argento alle parallele agli Europei 2022, ben tre podi nella rassegna continentale del 2023 (terzo sul giro completo, primo alle parallele, terzo alla sbarra).

L’apoteosi si materializzò alle Olimpiadi di Parigi 2024 con l’argento sugli staggi, preceduto da un tris dorato agli Europei di qualche mese fa (squadre, parallele, sbarra). Dopo i Giochi si trasferì in Croazia, chiese alla Federazione Internazionale il cambio di nazionalità, gli venne concesse dopo un anno di inattività e oggi ha potuto gareggiare con il nuovo passaporto per la prima volta, tra l’altro di fronte al proprio pubblico di Zagabria.

Illia Kovtun ha subito fatto centro, laureandosi Campione d’Europa nel concorso generale individuale, il cui podio è stato definito al termine del turno di qualificazione. Il 23enne ha potuto festeggiare nella sua nuova casa con il punteggio complessivo di 82.833: 14.100 al corpo libero, 12.800 al cavallo con maniglie, 13.333 agli anelli, 13.900 al volteggio, 14.500 alle parallele pari, 14.200 alla sbarra. Affermazione con un solo millesimo di vantaggio nei confronti del russo Arsenii Dukhno, fermatosi a quota 82.832 (14.833, 14.333, 12.833, 14.200, 12.733, 13.900).

Sul terzo gradino del podio è salito l’altro russo Daniel Marinov (81.899: 14.033, 12.900, 13.800, 14.100, 13.533, 13.533), seguito dallo svizzero Noe Seifert (81.198) e dal finlandese Robert Kirmes (80.999). Gli italiani hanno concluso lontani dalla top-10: Yumin Abbadini 14mo (80.032: 13.800 al corpo libero, 14.333 al cavallo, 13.200 agli anelli, 13.733 al volteggio, 13.566 sugli staggi, 11.400 alla sbarra), Riccardo Villa 15mo (79.997: 13.466 al quadrato, 13.733 tra le maniglie, 12.966 sul castello, 13.666 alla tavola, 12.833 sugli staggi, 13.333 sul ferro).