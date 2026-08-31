Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 31 agosto, streaming, azzurri in gara

Saranno 24 i titoli assegnati oggi, lunedì 31 agosto, ai Giochi del Mediterraneo 2026, con Taranto al centro di un programma particolarmente ricco. Le medaglie verranno distribuite in otto discipline: atletica (11), sollevamento pesi (6), tennis (2), tiro a segno (1), ginnastica artistica (1), calcio (1), triathlon (1) e pallamano (1).

L’atletica proporrà undici finali, mentre nel tennis si concluderanno i due tornei di singolare. Nel sollevamento pesi saranno invece tre le categorie impegnate nelle prove di strappo e slancio. In programma anche la gara di pistola a coppie miste nel tiro a segno e la finale della classifica a squadre maschile nella ginnastica artistica.

Completeranno il programma le sfide decisive del calcio femminile e della pallamano maschile, oltre alla staffetta mista di triathlon. Una giornata, dunque, ricca di appuntamenti conclusivi e destinata a incidere significativamente sul medagliere dei Giochi.

La giornata di oggi dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), Rai Play Sport 1 (10.00-13.00, 17.25-21.45), Italia Team TV (Canale 1: 9.00 Canottaggio, 17.00 Atletica; Canale 2: 12.00 Vela, 19.00 Calcio femminile – Finale, Italia vs Portogallo; Canale 3: 10.00 Pesi, 18.00 Triathlon – Staffetta mista; Canale 4: 10.00 Tiro a segno – Squadra mista, Pistola, 17.00 Tennis – Finali maschili), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Lunedì 31 agosto

09.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo femminile

09.20 CANOTTAGGIO Batterie singolo maschile

09.40 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri femminile

10.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri maschile

10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi di finale singolare maschile e sedicesimi di finale singolare femminile

10.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 1ª parte

10.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, strappo

10.20 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio femminile

10.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio maschile

10.30 CALCIO FEMMINILE Finale 3° posto, Marocco-Slovenia

10.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri femminile

11.00 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri maschile

11.00 PALLAMANO Finale 7° posto, Cipro-Kosovo

11.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, slancio

11.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 2ª parte

12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate

12.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio misto

12.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri misto

13.00 TENNISTAVOLO Ottavi di finale singolare maschile ed ottavi di finale singolare femminile

13.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, strappo

13.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale

14.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, slancio

14.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 1ª suddivisione

15.00 PALLAMANO Finale 5° posto, Italia-Tunisia

16.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, strappo

17.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, slancio

17.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 2ª suddivisione

17.30 PALLAMANO Finale 3° posto, Algeria-Portogallo

17.30 PALLANUOTO Girone B, Spagna-Francia

17.30 ATLETICA 400m femminili, 1° turno

17.35 BASKET 3×3 Quarti di finale maschili e femminili

17.45 ATLETICA Salto in alto femminile, Finale

17.50 ATLETICA 400m maschili, 1° turno

18.00 TRIATHLON Staffetta mista

18.00 ATLETICA Lancio del disco maschile, Finale

18.10 ATLETICA Salto in lungo femminile, Finale

18.15 ATLETICA 100m ostacoli femminili, Finale

18.30 ATLETICA 110m ostacoli maschili, Finale

18.30 TENNIS Finali singolare maschile

18.45 ATLETICA 800m femminili, Finale

19.00 CALCIO FEMMINILE Finale, Portogallo-Italia

19.00 ATLETICA 800m maschili, Finale

19.00 PALLANUOTO Girone B, Bosnia Erzegovina-Turchia

19.05 ATLETICA Lancio del peso femminile, Finale

19.15 ATLETICA 10000m femminili, Finale

20.00 PALLAMANO Finale, Egitto-Grecia

20.00 ATLETICA Staffetta 4x100m femminile, Finale

Non prima delle 20.00 TENNIS Finali singolare femminile

20.15 ATLETICA Staffetta 4x100m maschile Finale

AZZURRI IN GARA

Lunedì 31 agosto

09.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo femminile – Gaia Umbra Chiavini

09.20 CANOTTAGGIO Batterie singolo maschile – Edoardo Rocchi

09.40 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri femminile – Giulia Grandi

10.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri maschile – Luca Borgonovo

10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi di finale singolare maschile e sedicesimi di finale singolare femminile – Gaia Monfardini, Matteo Mutti, Giorgia Piccoli, John Oyeonobe

10.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 1ª parte – Alessandra Fait, Federico Nilo Maldini

10.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, strappo – Celine Ludovica Delia

10.20 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio femminile – Aurora Spirito, Sara Borghi

10.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio maschile – Josef Giorgio Marvucic, Marco Prati

10.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri femminile – Melissa Schincariol

11.00 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri maschile – Tito Christoforakis, Giovanni Borgonovo

11.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, slancio – Celine Ludovica Delia

11.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 2ª parte – Margherita Brigida Veccaro, Paolo Monna

12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate – Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini, Maria Vittoria Arseni, Ginevra Caracciolo Di Brienza

12.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio misto – Leonardo Tedoldi, Irene Gattiglia

12.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri misto – Niccolò Gandola, Elena Sali

13.00 TENNISTAVOLO Ottavi di finale singolare maschile ed ottavi di finale singolare femminile – Gaia Monfardini, Matteo Mutti, Giorgia Piccoli, John Oyeonobe

13.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, strappo – Sergio Massida

13.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale – Alessandra Fait, Federico Nilo Maldini, Margherita Brigida Veccaro, Paolo Monna

14.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, slancio – Sergio Massida

14.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 1ª suddivisione – Matteo Levantesi, Stefano Patron, Ivan Brunello, Tommaso Brugnami, Niccolo Vannucchi

15.00 PALLAMANO Finale 5° posto, Italia-Tunisia

16.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, strappo – Martina Chiacchio

17.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, slancio – Martina Chiacchio

17.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 2ª suddivisione – Matteo Levantesi, Stefano Patron, Ivan Brunello, Tommaso Brugnami, Niccolo Vannucchi

17.30 ATLETICA 400m femminili, 1° turno – Alessandra Bonora, Alice Mangione

17.35 BASKET 3×3 Quarti di finale maschili e femminili – Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiagande Willis-Alex Tio, Giorgia Amatori, Kenko Loredana Ngamene Takougang, Nancy Alessandra N’Guessan, Ilaria Bernardi

17.45 ATLETICA Salto in alto femminile, Finale – Marta Morara, Idea Pieroni

17.50 ATLETICA 400m maschili, 1° turno – Lorenzo Benati, Luca Sito

18.00 TRIATHLON Staffetta mista – Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Seregni, Euan De Nigro

18.00 ATLETICA Lancio del disco maschile, Finale – Alessio Mannucci, Enrico Saccomano

18.10 ATLETICA Salto in lungo femminile, Finale – Arianna Battistella, Greta Brugnolo

18.15 ATLETICA 100m ostacoli femminili, Finale – Celeste Polzonetti, Elena Carraro

18.30 TENNIS Finali singolare maschile – Carlo Alberto Caniato

18.45 ATLETICA 800m femminili, Finale – Maria Colajanni, Ngalula Gloria Kabangu

19.00 CALCIO FEMMINILE Finale, Portogallo-Italia

19.00 ATLETICA 800m maschili, Finale – Cătălin Tecuceanu

19.05 ATLETICA Lancio del peso femminile, Finale – Anita Nalesso, Sara Verteramo

19.15 ATLETICA 10000m femminili, Finale – Federica Del Buono

20.00 ATLETICA Staffetta 4x100m femminile, Finale – Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Rachele Torchio, Elisa Valensin, Alice Pagliarini

Non prima delle 20.00 TENNIS Finali singolare femminile – Noemi Basiletti

20.15 ATLETICA Staffetta 4x100m maschile Finale – Filippo Cappelletti, Damiano Dentato, Filippo Dezza, Eric Marek, Filippo Randazzo, Filippo Tortu, Lorenzo Ianes

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50).

Diretta streaming: Rai Play (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), Rai Play Sport 1 (10.00-13.00, 17.25-21.45), Italia Team TV (Canale 1: 9.00 Canottaggio, 17.00 Atletica; Canale 2: 12.00 Vela, 19.00 Calcio femminile – Finale, Italia vs Portogallo; Canale 3: 10.00 Pesi, 18.00 Triathlon – Staffetta mista; Canale 4: 10.00 Tiro a segno – Squadra mista, Pistola, 17.00 Tennis – Finali maschili).

Diretta Live testuale: OA Sport.