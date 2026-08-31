Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari 31 agosto, streaming, azzurri in gara
Saranno 24 i titoli assegnati oggi, lunedì 31 agosto, ai Giochi del Mediterraneo 2026, con Taranto al centro di un programma particolarmente ricco. Le medaglie verranno distribuite in otto discipline: atletica (11), sollevamento pesi (6), tennis (2), tiro a segno (1), ginnastica artistica (1), calcio (1), triathlon (1) e pallamano (1).
L’atletica proporrà undici finali, mentre nel tennis si concluderanno i due tornei di singolare. Nel sollevamento pesi saranno invece tre le categorie impegnate nelle prove di strappo e slancio. In programma anche la gara di pistola a coppie miste nel tiro a segno e la finale della classifica a squadre maschile nella ginnastica artistica.
Completeranno il programma le sfide decisive del calcio femminile e della pallamano maschile, oltre alla staffetta mista di triathlon. Una giornata, dunque, ricca di appuntamenti conclusivi e destinata a incidere significativamente sul medagliere dei Giochi.
La giornata di oggi dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), Rai Play Sport 1 (10.00-13.00, 17.25-21.45), Italia Team TV (Canale 1: 9.00 Canottaggio, 17.00 Atletica; Canale 2: 12.00 Vela, 19.00 Calcio femminile – Finale, Italia vs Portogallo; Canale 3: 10.00 Pesi, 18.00 Triathlon – Staffetta mista; Canale 4: 10.00 Tiro a segno – Squadra mista, Pistola, 17.00 Tennis – Finali maschili), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Lunedì 31 agosto
09.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo femminile
09.20 CANOTTAGGIO Batterie singolo maschile
09.40 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri femminile
10.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri maschile
10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi di finale singolare maschile e sedicesimi di finale singolare femminile
10.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 1ª parte
10.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, strappo
10.20 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio femminile
10.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio maschile
10.30 CALCIO FEMMINILE Finale 3° posto, Marocco-Slovenia
10.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri femminile
11.00 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri maschile
11.00 PALLAMANO Finale 7° posto, Cipro-Kosovo
11.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, slancio
11.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 2ª parte
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate
12.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio misto
12.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri misto
13.00 TENNISTAVOLO Ottavi di finale singolare maschile ed ottavi di finale singolare femminile
13.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, strappo
13.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale
14.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, slancio
14.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 1ª suddivisione
15.00 PALLAMANO Finale 5° posto, Italia-Tunisia
16.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, strappo
17.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, slancio
17.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 2ª suddivisione
17.30 PALLAMANO Finale 3° posto, Algeria-Portogallo
17.30 PALLANUOTO Girone B, Spagna-Francia
17.30 ATLETICA 400m femminili, 1° turno
17.35 BASKET 3×3 Quarti di finale maschili e femminili
17.45 ATLETICA Salto in alto femminile, Finale
17.50 ATLETICA 400m maschili, 1° turno
18.00 TRIATHLON Staffetta mista
18.00 ATLETICA Lancio del disco maschile, Finale
18.10 ATLETICA Salto in lungo femminile, Finale
18.15 ATLETICA 100m ostacoli femminili, Finale
18.30 ATLETICA 110m ostacoli maschili, Finale
18.30 TENNIS Finali singolare maschile
18.45 ATLETICA 800m femminili, Finale
19.00 CALCIO FEMMINILE Finale, Portogallo-Italia
19.00 ATLETICA 800m maschili, Finale
19.00 PALLANUOTO Girone B, Bosnia Erzegovina-Turchia
19.05 ATLETICA Lancio del peso femminile, Finale
19.15 ATLETICA 10000m femminili, Finale
20.00 PALLAMANO Finale, Egitto-Grecia
20.00 ATLETICA Staffetta 4x100m femminile, Finale
Non prima delle 20.00 TENNIS Finali singolare femminile
20.15 ATLETICA Staffetta 4x100m maschile Finale
AZZURRI IN GARA
Lunedì 31 agosto
09.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo femminile – Gaia Umbra Chiavini
09.20 CANOTTAGGIO Batterie singolo maschile – Edoardo Rocchi
09.40 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri femminile – Giulia Grandi
10.00 CANOTTAGGIO Batterie singolo pesi leggeri maschile – Luca Borgonovo
10.00 TENNISTAVOLO Sedicesimi di finale singolare maschile e sedicesimi di finale singolare femminile – Gaia Monfardini, Matteo Mutti, Giorgia Piccoli, John Oyeonobe
10.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 1ª parte – Alessandra Fait, Federico Nilo Maldini
10.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, strappo – Celine Ludovica Delia
10.20 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio femminile – Aurora Spirito, Sara Borghi
10.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio maschile – Josef Giorgio Marvucic, Marco Prati
10.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri femminile – Melissa Schincariol
11.00 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri maschile – Tito Christoforakis, Giovanni Borgonovo
11.00 SOLLEVAMENTO PESI -53 kg femminili, slancio – Celine Ludovica Delia
11.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Qualificazioni 2ª parte – Margherita Brigida Veccaro, Paolo Monna
12.03 VELA ILCA 7 e IQFOIL maschili ed ILCA 6 e IQFOIL femminili, regate – Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini, Maria Vittoria Arseni, Ginevra Caracciolo Di Brienza
12.30 CANOTTAGGIO Batterie doppio misto – Leonardo Tedoldi, Irene Gattiglia
12.50 CANOTTAGGIO Preliminary race doppio pesi leggeri misto – Niccolò Gandola, Elena Sali
13.00 TENNISTAVOLO Ottavi di finale singolare maschile ed ottavi di finale singolare femminile – Gaia Monfardini, Matteo Mutti, Giorgia Piccoli, John Oyeonobe
13.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, strappo – Sergio Massida
13.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, Finale – Alessandra Fait, Federico Nilo Maldini, Margherita Brigida Veccaro, Paolo Monna
14.00 SOLLEVAMENTO PESI -65 kg maschili, slancio – Sergio Massida
14.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 1ª suddivisione – Matteo Levantesi, Stefano Patron, Ivan Brunello, Tommaso Brugnami, Niccolo Vannucchi
15.00 PALLAMANO Finale 5° posto, Italia-Tunisia
16.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, strappo – Martina Chiacchio
17.00 SOLLEVAMENTO PESI -61 kg femminili, slancio – Martina Chiacchio
17.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni individuali e classifica a squadre maschile, 2ª suddivisione – Matteo Levantesi, Stefano Patron, Ivan Brunello, Tommaso Brugnami, Niccolo Vannucchi
17.30 ATLETICA 400m femminili, 1° turno – Alessandra Bonora, Alice Mangione
17.35 BASKET 3×3 Quarti di finale maschili e femminili – Matteo Corgnati, Matteo Gherardini, Francesco Gravaghi, Tiagande Willis-Alex Tio, Giorgia Amatori, Kenko Loredana Ngamene Takougang, Nancy Alessandra N’Guessan, Ilaria Bernardi
17.45 ATLETICA Salto in alto femminile, Finale – Marta Morara, Idea Pieroni
17.50 ATLETICA 400m maschili, 1° turno – Lorenzo Benati, Luca Sito
18.00 TRIATHLON Staffetta mista – Paola Sacchi, Riccardo Cultore, Bianca Seregni, Euan De Nigro
18.00 ATLETICA Lancio del disco maschile, Finale – Alessio Mannucci, Enrico Saccomano
18.10 ATLETICA Salto in lungo femminile, Finale – Arianna Battistella, Greta Brugnolo
18.15 ATLETICA 100m ostacoli femminili, Finale – Celeste Polzonetti, Elena Carraro
18.30 TENNIS Finali singolare maschile – Carlo Alberto Caniato
18.45 ATLETICA 800m femminili, Finale – Maria Colajanni, Ngalula Gloria Kabangu
19.00 CALCIO FEMMINILE Finale, Portogallo-Italia
19.00 ATLETICA 800m maschili, Finale – Cătălin Tecuceanu
19.05 ATLETICA Lancio del peso femminile, Finale – Anita Nalesso, Sara Verteramo
19.15 ATLETICA 10000m femminili, Finale – Federica Del Buono
20.00 ATLETICA Staffetta 4x100m femminile, Finale – Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Rachele Torchio, Elisa Valensin, Alice Pagliarini
Non prima delle 20.00 TENNIS Finali singolare femminile – Noemi Basiletti
20.15 ATLETICA Staffetta 4x100m maschile Finale – Filippo Cappelletti, Damiano Dentato, Filippo Dezza, Eric Marek, Filippo Randazzo, Filippo Tortu, Lorenzo Ianes
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50).
Diretta streaming: Rai Play (10.30-10.55, 13.15-13.45, 14.00-18.50), Rai Play Sport 1 (10.00-13.00, 17.25-21.45), Italia Team TV (Canale 1: 9.00 Canottaggio, 17.00 Atletica; Canale 2: 12.00 Vela, 19.00 Calcio femminile – Finale, Italia vs Portogallo; Canale 3: 10.00 Pesi, 18.00 Triathlon – Staffetta mista; Canale 4: 10.00 Tiro a segno – Squadra mista, Pistola, 17.00 Tennis – Finali maschili).
Diretta Live testuale: OA Sport.