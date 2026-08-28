Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari venerdì 28 agosto, streaming, azzurri in gara

Oggi venerdì 28 agosto va in scena la settima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Taranto si entra nel secondo fine settimana di gara e si preannuncia grande spettacolo, con l’assegnazione di svariati titoli e medaglie tra tiro con l’arco, badminton, judo, padel, tiro a segno, tennistavolo.

LA DIRETTA LIVE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DALLE 9.30

L’Italia punterà a rafforzare ulteriormente il proprio bottino di allori e ad allungare in testa al medagliere generale, inseguendo gli storici record in termini di numero di medaglie e di titoli. Gli azzurri vogliono continuare a esprimersi su ottimi livelli in questa manifestazione che si protrarrà fino a giovedì 3 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (venerdì 28 agosto) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI

Venerdì 28 agosto

09.30 JUDO Eliminatorie Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg

09.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre femminili

10.00 PADEL Coppie maschile, femminile e miste: Finali Bronzo

10.00 BADMINTON Semifinali doppio maschile

10.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre femminili

10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni carabina ad aria compressa da 10 metri maschile

10.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre maschili

10.30 CALCIO Semifinale, Italia-Tunisia

11.00 BADMINTON Semifinali doppio femminile

11.00 VOLLEY Girone A, Algeria-Serbia

11.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre miste

12.00 VELA Regate 2-3 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne

13.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre maschili

13.30 TIRO A SEGNO Finale carabina ad aria compressa da 10 metri maschile

14.00 VELA Regate 4-5 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne

14.00 VOLLEY Girone A, Tunisia-Portogallo

14.30 TIRO CON L’ARCO Finali individuali femminili

15.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Kosovo-Tunisia

15.10 TIRO CON L’ARCO Finali individuali maschili

16.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Donne

16.00 JUDO Finali Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg

16.00 TENNISTAVOLO Finali a squadre femminili

16.00 PALLANUOTO Girone A, Slovenia-Serbia

17.00 TENNIS Quarti finale singolare maschile

17.00 VOLLEY Girone B, Spagna-Turchia

17.00 BADMINTON Finale doppio maschile

17.00 PADEL Coppie Miste Finale

17.30 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Algeria-Grecia

17.30 PALLANUOTO Girone A, Montenegro-Grecia

18.00 BADMINTON Finale doppio femminile

18.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Uomini

18.00 PADEL Coppie Donne Finale

18.30 TENNISTAVOLO Finali a squadre maschili

19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Bosnia Erzegovina

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Macedonia del Nord

20.00 VOLLEY Girone A, Italia-Francia

20.00 PADEL Coppie Uomini Finale

20.30 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Spagna

21.00 CALCIO Semifinale, Algeria-Marocco

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD nelle seguenti fasce orarie: 09.30-15.00, 17.35-19.45.

Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play Sport 1 dalle ore 14.30 alle ore 17.45 e dalle ore 19.45.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Venerdì 28 agosto

09.00 JUDO Eliminatorie Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg: Manuel Parlati (81 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Michela Terranova (57 kg), Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Gaia Stella (52 kg), Giulia Ghiglione (48 kg)

09.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre femminili: Italia vs Spagna (per il bronzo)

10.00 PADEL Coppie maschile Finale Bronzo: Italia vs Portogallo

10.00 PADEL Coppie femminile Finale Bronzo: Italia vs Portogallo

10.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre femminili: Italia vs Turchia

10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni carabina ad aria compressa da 10 metri maschile: Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi

10.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre maschili: Italia vs Turchia (per il bronzo)

10.30 CALCIO Semifinale, Italia-Tunisia

11.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre miste: Italia vs Spagna (per il bronzo)

12.00 VELA Regate 2-3 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne: Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini; Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni; Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto; Cesare Barabino, Antonio Pascali

13.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre maschili: Italia vs Francia

13.30 TIRO A SEGNO Finale carabina ad aria compressa da 10 metri maschile: eventuali Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi

14.00 VELA Regate 4-5 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne: Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini; Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni; Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto; Cesare Barabino, Antonio Pascali

15.10 TIRO CON L’ARCO Finali individuali maschili: Francesco Gregori vs Thomas Chirault (finale per l’oro, ore 15.25)

16.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Donne: Julia Bedon, Melissa Gatti, Sofia Saronni

16.00 JUDO Finali Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg: eventuali Manuel Parlati (81 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Michela Terranova (57 kg), Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Gaia Stella (52 kg), Giulia Ghiglione (48 kg)

16.00 TENNISTAVOLO Finali a squadre femminili: eventuale Italia

17.00 TENNIS Terzo turno singolare maschile: Filippo Romano vs Francisco Rocha (ore 17.00), Carlo Alberto Caniato vs Florent Limani (ore 18.00)

17.00 PADEL Coppie Miste Finale per l’oro: Italia vs Portogallo

18.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Uomini: Giuseppe Bramante, Alessio Clementoni, Daniel Niero

18.30 TENNISTAVOLO Finali a squadre maschili: eventuale Italia

19.00 PADEL Coppie Uomini Finale: Italia vs Spagna

19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Bosnia Erzegovina

19.30 TENNIS Semifinali doppio misto: Italia-Portogallo (ore 20.00)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Macedonia del Nord

20.00 VOLLEY Girone A, Italia-Francia