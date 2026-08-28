Giochi del Mediterraneo
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari venerdì 28 agosto, streaming, azzurri in gara
Oggi venerdì 28 agosto va in scena la settima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Taranto si entra nel secondo fine settimana di gara e si preannuncia grande spettacolo, con l’assegnazione di svariati titoli e medaglie tra tiro con l’arco, badminton, judo, padel, tiro a segno, tennistavolo.
LA DIRETTA LIVE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DALLE 9.30
L’Italia punterà a rafforzare ulteriormente il proprio bottino di allori e ad allungare in testa al medagliere generale, inseguendo gli storici record in termini di numero di medaglie e di titoli. Gli azzurri vogliono continuare a esprimersi su ottimi livelli in questa manifestazione che si protrarrà fino a giovedì 3 settembre.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (venerdì 28 agosto) ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO OGGI
Venerdì 28 agosto
09.30 JUDO Eliminatorie Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg
09.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre femminili
10.00 PADEL Coppie maschile, femminile e miste: Finali Bronzo
10.00 BADMINTON Semifinali doppio maschile
10.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre femminili
10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni carabina ad aria compressa da 10 metri maschile
10.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre maschili
10.30 CALCIO Semifinale, Italia-Tunisia
11.00 BADMINTON Semifinali doppio femminile
11.00 VOLLEY Girone A, Algeria-Serbia
11.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre miste
12.00 VELA Regate 2-3 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne
13.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre maschili
13.30 TIRO A SEGNO Finale carabina ad aria compressa da 10 metri maschile
14.00 VELA Regate 4-5 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne
14.00 VOLLEY Girone A, Tunisia-Portogallo
14.30 TIRO CON L’ARCO Finali individuali femminili
15.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Kosovo-Tunisia
15.10 TIRO CON L’ARCO Finali individuali maschili
16.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Donne
16.00 JUDO Finali Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg
16.00 TENNISTAVOLO Finali a squadre femminili
16.00 PALLANUOTO Girone A, Slovenia-Serbia
17.00 TENNIS Quarti finale singolare maschile
17.00 VOLLEY Girone B, Spagna-Turchia
17.00 BADMINTON Finale doppio maschile
17.00 PADEL Coppie Miste Finale
17.30 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Algeria-Grecia
17.30 PALLANUOTO Girone A, Montenegro-Grecia
18.00 BADMINTON Finale doppio femminile
18.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Uomini
18.00 PADEL Coppie Donne Finale
18.30 TENNISTAVOLO Finali a squadre maschili
19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Bosnia Erzegovina
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Macedonia del Nord
20.00 VOLLEY Girone A, Italia-Francia
20.00 PADEL Coppie Uomini Finale
20.30 PALLANUOTO Girone B, Turchia-Spagna
21.00 CALCIO Semifinale, Algeria-Marocco
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD nelle seguenti fasce orarie: 09.30-15.00, 17.35-19.45.
Diretta streaming: Italia Team Tv; Rai Play Sport 1 dalle ore 14.30 alle ore 17.45 e dalle ore 19.45.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Venerdì 28 agosto
09.00 JUDO Eliminatorie Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg: Manuel Parlati (81 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Michela Terranova (57 kg), Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Gaia Stella (52 kg), Giulia Ghiglione (48 kg)
09.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre femminili: Italia vs Spagna (per il bronzo)
10.00 PADEL Coppie maschile Finale Bronzo: Italia vs Portogallo
10.00 PADEL Coppie femminile Finale Bronzo: Italia vs Portogallo
10.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre femminili: Italia vs Turchia
10.15 TIRO A SEGNO Qualificazioni carabina ad aria compressa da 10 metri maschile: Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi
10.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre maschili: Italia vs Turchia (per il bronzo)
10.30 CALCIO Semifinale, Italia-Tunisia
11.30 TIRO CON L’ARCO Finali a squadre miste: Italia vs Spagna (per il bronzo)
12.00 VELA Regate 2-3 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne: Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini; Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni; Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto; Cesare Barabino, Antonio Pascali
13.00 TENNISTAVOLO Semifinali a squadre maschili: Italia vs Francia
13.30 TIRO A SEGNO Finale carabina ad aria compressa da 10 metri maschile: eventuali Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi
14.00 VELA Regate 4-5 ILCA 7 e IQFOIL Uomini, ILCA6 e IQFOIL Donne: Federico Allan Pilloni, Leonardo Tomasini; Ginevra Caracciolo Di Brienza, Maria Vittoria Arseni; Medea Marisa Falcioni, Carola Colasanto; Cesare Barabino, Antonio Pascali
15.10 TIRO CON L’ARCO Finali individuali maschili: Francesco Gregori vs Thomas Chirault (finale per l’oro, ore 15.25)
16.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Donne: Julia Bedon, Melissa Gatti, Sofia Saronni
16.00 JUDO Finali Donne -48/-52/-57 kg; Uomini -60/-66/-73/-81 kg: eventuali Manuel Parlati (81 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Michela Terranova (57 kg), Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Gaia Stella (52 kg), Giulia Ghiglione (48 kg)
16.00 TENNISTAVOLO Finali a squadre femminili: eventuale Italia
17.00 TENNIS Terzo turno singolare maschile: Filippo Romano vs Francisco Rocha (ore 17.00), Carlo Alberto Caniato vs Florent Limani (ore 18.00)
17.00 PADEL Coppie Miste Finale per l’oro: Italia vs Portogallo
18.00 MARATONA DI PATTINAGGIO Finale Maratona Uomini: Giuseppe Bramante, Alessio Clementoni, Daniel Niero
18.30 TENNISTAVOLO Finali a squadre maschili: eventuale Italia
19.00 PADEL Coppie Uomini Finale: Italia vs Spagna
19.00 PALLANUOTO Girone B, Italia-Bosnia Erzegovina
19.30 TENNIS Semifinali doppio misto: Italia-Portogallo (ore 20.00)
20.00 PALLAMANO FEMMINILE Girone A, Italia-Macedonia del Nord
20.00 VOLLEY Girone A, Italia-Francia