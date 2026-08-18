Ginnastica artistica, scattano gli Europei maschili: Italia ambiziosa con squadra e specialisti, torna la Russia

Dopo lo svolgimento degli Europei di ginnastica artistica femminile, la rassegna continentale prosegue a Zagabria (Croazia) con la disputa delle gare maschili, in programma dal 19 al 23 agosto. Si incomincerà con una giornata dedicata interamente alle qualificazioni seniores, che assegneranno anche le medaglie nel concorso generale individuale. Tra venerdì e sabato ci sarà spazio per le Finali di Specialità, mentre domenica pomeriggio andrà in scena la grande chiusura con la Finale della gara a squadre.

Si tratta del primo grande evento internazionale di questa stagione, che precede di un paio di mesi i Mondiali di Rotterdam, dove tra l’altro verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La Russia tornerà in scena dopo cinque anni di assenza forzata, cercando di emulare quanto fatto dalle donne, capaci di imporsi nel team event e portare a casa cinque ori complessivi. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista e andare a caccia di un nuovo podio nella gara a squadre, dopo il bronzo conquistato nell’ultima edizione.

Le altre pretendenti allo scettro saranno la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Svizzera, la Spagna, la Turchia, i Paesi Bassi, il Belgio. Il DT Giuseppe Cocciaro ha convocato Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa, Riccardo Villa, Simone Speranza, Ares Federici, con lo specialista individuale Gabriele Targhetta. Yumin Abbadini sarà il generalista di riferimento (tra l’altro bronzo continentale a Rimini nel 2024 sul giro completo) ed Edoardo De Rosa si concentrerà soprattutto sul cavallo con maniglie. Detto dei due esperti, con già esperienze continentali sulle spalle, gli altri tre elementi che faranno parte della squadra saranno al loro esordio in questa manifestazione.

Il 21enne brianzolo Riccardo Villa ha già avuto modo di mettersi in mostra alla sbarra in World Challenge Cup, il 19enne Simone Speranza fece parlare di sé agli ultimi Mondiali juniores (argento al corpo libero e agli anelli), il 24enne Ares Federici ha picchi importanti al volteggio e al corpo libero. Gabriele Targhetta gareggerà come individualista: si esibirà esclusivamente al cavallo con maniglie e il suo punteggio non varrà per la squadra. Il ventenne ha un chiaro obiettivo: confermarsi sul podio continentale dopo aver conquistato il bronzo a Lipsia lo scorso anno, quando entrò nel codice dei punteggi con un elemento inventato da lui. I Moschettieri esordiranno mercoledì 19 agosto (ore 17.45) nell’ultima suddivisione del turno preliminare.