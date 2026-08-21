Ginnastica artistica oggi in tv, Europei 2026: orari 21 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 21 agosto va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile: prosegue la rassegna continentale a Zagabria (Croazia), oggi si disputeranno le prime Finali di Specialità seniores. Si preannuncia grande spettacolo a partire dalle ore 17.00, quando verranno messi in palio tre titoli sui singoli attrezzi e verranno assegnate le ambite medaglie al corpo libero, al cavallo con maniglie e agli anelli.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 18.00

L’Italia si stringe attorno a Gabriele Targhetta, che si presenterà con il miglior punteggio di qualificazione al cavallo con maniglie: il 20enne brianzolo ha stampato un perentorio 15.200 in occasione del turno preliminare e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del bersaglio grosso, dopo aver conquistato la medagliata di bronzo nella passata edizione. L’azzurro dovrà vedersela soprattutto con gli armeni Mamikon Khachatryan e Hamlet Manukyan, l’irlandese Rhys McClenaghan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (venerdì 21 agosto) agli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 18.00 alle ore 19.50; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1; garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durante della competizione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Venerdì 21 agosto

Ore 18.00 Finali di Specialità, corpo libero

A seguire Finali di Specialità, cavallo con maniglie

A seguire Finali di Specialità, anelli

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Venerdì 21 agosto

Seconda gara a partire dalle ore 18.00 Finali di Specialità, cavallo con maniglie: Gabriele Targhetta

In precedenza, a partire dalle ore 18.00, si disputerà la finale al corpo libero. Al termine toccherà all’atto conclusivo al cavallo.

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 18.00 alle ore 19.50, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 in versione integrale, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.