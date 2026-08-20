Ginnastica artistica oggi in tv, Europei 2026: orari 20 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 20 agosto va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile: prosegue la rassegna continentale a Zagabria (Croazia), oggi ci sarà spazio per le qualificazioni juniores, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre.

L’Italia punta a essere protagonista con le sue giovani promesse (tre nati nel 2008, un classe 2010 e un ragazzo del 2011), che avranno modo di mettersi in mostra in un contesto competitivo. Gli azzurri sono stati inseriti nella prima di cinque suddivisione e dunque esordiranno alle ore 10.00. A rappresentare il Bel Paese saranno Pietro Mazzola, Riccardo Ruggeri, Ivan Rigon, Gabriele Pasanisi, Paolo Giglio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (giovedì 20 agosto) agli Europei 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su gymtv.online (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durante della competizione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Giovedì 20 agosto

10.00-12.50 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), prima suddivisione (con Italia, Spagna, Finlandia, Portogallo, Bulgaria, Lettonia)

14.00-16.50 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), seconda suddivisione (con Germania, Russia, Gran Bretagna, Turchia, Cechia, Belgio, Svezia, Francia, Svizzera, Ucraina)

17.30-20.30 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), terza suddivisione (con Bielorussia, Austria, Irlanda, Azerbaijan, Croazia, Grecia, Norvegia, Ungheria, Israele, Slovenia, Cipro, Paesi Bassi)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gymtv.online, per gli abbonati (20 euro per l’intero evento).

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Giovedì 20 agosto

10.00-12.50 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), prima suddivisione: Italia (Pietro Mazzola, Riccardo Ruggeri, Ivan Rigon, Gabriele Pasanisi, Paolo Giglio)