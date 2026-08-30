Ginnastica artistica oggi, Giochi del Mediterraneo 2026: orari 30 agosto, tv, streaming, italiane in gara

Oggi, domenica 30 agosto, prende il via il programma della ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2026. L’Italia punta in alto. Le qualificazioni sono in programma quest’oggi e assegneranno anche il titolo a squadre: le azzurre saranno impegnate a Taranto nella terza suddivisione, dalle 17.00 alle 19.00 circa. Al termine saranno definiti anche i finalisti dell’all-around e delle singole specialità.

La Nazionale parte con ambizioni da podio e punta a confermare il proprio dominio nella competizione a squadre. L’appuntamento rappresenta inoltre un’occasione importante per valorizzare atlete di esperienza e giovani talenti, considerando il recente impegno agli Europei e alcuni problemi fisici che hanno condizionato il gruppo di Enrico Casella. Tra le osservate speciali figurano Sofia Tonelli, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino ed Eleonora Calaciura. Angela Andreoli non sarà della partita a causa di un problema al retto femorale.

Tra le principali rivali dell’Italia non sembrano emergere formazioni particolarmente temibili, mentre sul fronte individuale la grande favorita è Kaylia Nemour. La fuoriclasse algerina, campionessa olimpica a Parigi 2024 e iridata alle parallele, sarà il principale punto di riferimento per la corsa alle medaglie, forte di un repertorio competitivo anche nell’all-around, alla trave e al corpo libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (domenica 30 agosto) ai Giochi del Mediterraneo dedicata alla ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD, prevista la diretta streaming su RaiPlay Sport 1; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GINNASTICA ARTISTICA OGGI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Domenica 30 agosto

17.00 Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 3ª suddivisione – Diretta tv su RaiSport HD.

ITALIANE IN GARA

Domenica 30 agosto

17.00 Qualificazioni individuali e classifica a squadre femminile, 3ª suddivisione – Sofia Tonelli, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino, Eleonora Calaciura

PROGRAMMA GINNASTICA ARTISTICA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1

Diretta Live testuale: OA Sport.