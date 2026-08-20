Ginnastica artistica, l’Italia si scatena agli Europei: bronzo con la squadra juniores! Bottino sontuoso di finali

L’Italia ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con la squadra juniores agli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile, in corso di svolgimento a Zagabria (Croazia). Gli azzurri sono scesi in pedana questa mattina, impegnati nella prima suddivisione, e hanno poi dovuto osservare tutti gli avversari nel corso della giornata, prima di poter festeggiare un bel terzo posto nel team event nella categoria under 18.

La nostra Nazionale giovanile si è confermata sul podio dopo l’argento conquistato due anni fa di fronte al proprio pubblico di Rimini, dimostrando una certa qualità di rendimento anche con nuovi interpreti. I piccoli Moschettieri hanno totalizzato 234.592 punti, accodandosi alla Gran Bretagna (237.559) e alla Russia (237.360), che hanno ingaggiato una battaglia per la conquista del titolo sul filo dei centesimi.

Festa grande per Paolo Giglio, Pietro Mazzola, Gabriele Pasanisi, Ivan Rigon e Riccardo Ruggeri, che hanno ampiamente distanziato la Svizzera (230.229) e la Germania (230.029), ancora più lontane l’Ucraina (229.393) e l’Ungheria (226.261). Le medaglie sono state assegnate al termine del turno di qualificazione, che ha determinato anche gli otto ammessi alle varie finali di specialità e i ventiquattro che si contenderanno lo scettro nel concorso generale individuale.

I nostri portacolori hanno conquistato una sfilza di finali: Pietro Mazzola (13.733) e Riccardo Ruggeri (13.600) al corpo libero con il terzo e il quarto accredito; Ruggeri (12.766) e Ivan Rigon (12.666) promossi con il quarto e il quinto punteggio all’atto conclusivo agli anelli; Ruggeri al volteggio con il secondo riscontro (13.883), Rigon secondo alle parallele pari (13.633); Rigon (13.433, secondo) e Mazzola (13.266, quarto) alla sbarra. Riccardo Ruggeri (settimo, 77.731) e Pietro Mazzola (ottavo, 77.597) prenderanno parte alla finale all-around, dove il leader è il russo Daniil Smirnov (79.997) con un punto secco di vantaggio sul connazionale Radmir Musaev (78.997).