Ginnastica artistica, l’Italia scopre le nuove juniores: argento con la squadra agli Europei! Rinaldi bronzo all-around

L’Italia ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella gara a squadre juniores che ha animato la seconda giornata degli Europei di ginnastica artistica. Le azzurre sono scena in pedana a Zagabria (Croazia) nella prima mattinata, hanno eseguito degli esercizi di buona qualità e poi hanno incrociato le dita per il resto del venerdì, aspettando i risultati delle dirette avversarie. In serata è arrivato il verdetto ufficiale, che ha premiato le ragazze guidate dal DT Enrico Casella, capaci di meritarsi la piazza d’onore con il punteggio complessivo di 153.762.

La nostra Nazionale si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della Russia, che ha trionfato con il perentorio riscontro di 158.629 e quasi cinque lunghezze di vantaggio sul quartetto tricolore. Clarissa Rinaldi (13.166 al volteggio, 13.600 alle parallele asimmetriche, 13.366 alla trave, 12.566 al corpo libero), Martina Bozzola (12.866 alla tavola, 12.266 sugli staggi, 12.400 sui 10 cm, 12.600 al quadrato), Giada Di Pietro (13.633 alle parallele) e Siria Forestiero (12.933, -, 12.400, 11.966) hanno dimostrato di avere futuro. Bronzo per la Francia (153.129), giù dal podio la Gran Bretagna (148.462) e il Belgio (147.563).

Il turno di qualificazione ha assegnato anche le medaglie del concorso generale individuale e Clarissa Rinaldi è riuscita a festeggiare un bellissimo bronzo (52.698), alle spalle delle russe Aleksandra Andrianova (53.565) e Polina Dmitrieva (53.165). Venerdì memorabile per la classe 2012 laziale, tesserata per la Vertigo!, che ha indubbiamente dimostrato dei numeri interessanti anche in ottica futura. Brava anche per Martina Bozzola (quinta con 50.132), Giada Di Pietro sedicesima (48.398).

Il computo delle qualificate alle Finali di Specialità: Rinaldi sesta al volteggio (12.816), quinta alle parallele (13.600), terza alla trave (13.366), quinta al corpo libero (12.566); Bozzola quarta al quadrato (12.600); Di Pietro quarta sugli staggi (13.633). L’appuntamento con gli atti conclusivi sui singoli attrezzi è per domenica mattina, prima dell’attesissima finale a squadre seniores.