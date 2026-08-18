Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per le qualificazioni agli Europei. Scelti i quartetti, Targhetta individualista

Il DT Giuseppe Cocciaro ha svelato la formazione per le qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile, che andranno in scena mercoledì 19 agosto sulla pedana di Zagabria (Croazia). Il turno preliminare sarà importante perché assegnerà le medaglie del concorso generale individuale e determinerà le ammesse alla finale a squadre di domenica pomeriggio e agli atti conclusivi di specialità previsti tra venerdì e sabato.

La nostra Nazionale cercherà di confermarsi sul podio nel team event dopo il bronzo dello scorso anno e poi può giocarsi carte importanti tra gli individualisti come Gabriele Targhetta ed Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie, Yumin Abbadini tra sbarra e cavallo (oltre che nell’all-around), Ares Federici (tra corpo libero e volteggio), Simone Speranza (tra quadrato e anelli).

Si adotterà il format 5-4-3: ogni Paese schiererà cinque atlete, quattro saliranno su ogni attrezzo e soltanto i migliori tre punteggi verranno conteggiati per la logica di squadra. Appuntamento alle ore 17.45, nella terza e ultima suddivisione, partendo dalla sbarra. Di seguito la formazione dell’Italia per il turno preliminare degli Europei di ginnastica artistica.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Sbarra: Federici, Villa, Abbadini, Speranza.

Corpo libero: Villa, Abbadini, Federici, Speranza.

Cavallo con maniglie: Federici, Villa, Abbadini, De Rosa. Targhetta (come individualista)

Anelli: Abbadini, Villa, Federici, Speranza.

Volteggio: Abbadini, Villa, Federici (due salti), Speranza (due salti).

Parallele pari: Abbadini, Villa, Federici, De Rosa.