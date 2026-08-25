Ginnastica artistica, Italia qualificata ai Mondiali: si lotterà per le Olimpiadi! In palio i primi pass per Los Angeles 2028

Gli Europei che si sono disputati nelle ultime due settimane a Zagabria valevano anche come qualificazione ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: le migliori tredici squadre in campo continentale hanno guadagnato il diritto di partecipazione alla rassegna iridata, che andrà in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. All’appuntamento saranno presenti ventiquattro formazioni per genere: cinque proveranno dall’Asia, quattro dall’America, una dall’Africa e una dall’Oceania.

Le rassegne continentali hanno rappresentato per la prima volta un serio barrage in avvicinamento all’evento più importante di questa annata agonistica, rendendo così i Mondiali ancora più selettivi e limitando la partecipazione al massimo livello. Scelta sportivamente comprensibile e condivisibile, che servirà anche a rendere più snelli i vari turni preliminari e che rappresenta una scrematura importante anche nella corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Ai Mondiali verranno messi in palio i primi tre pass per la prossima edizione dei Giochi, ormai lontani meno di due anni: le squadre che saliranno sul podio potranno festeggiare e prenotare con largo anticipo l’aereo per la California. Gli altri nove posti verranno elargiti tramite i Mondiali 2027. Il prossimo anno verranno messi in palio anche dei pass per atleti individualisti, che avranno poi altre chance tramite i Campionati Continentali e la Coppa del Mondo.

A Los Angeles 2028 gareggeranno dodici squadre maschili e altrettante compagini femminili, ciascuna composta da cinque ginnasti/e. Se una Nazione si è qualificata con la squadra, non potranno essere presenti in aggiunta anche atleti individualisti di quel Paese. L’Italia si è qualificata agevolmente ai Mondiali 2026 con entrambe le squadre: le donne hanno conquistato l’argento agli Europei, mentre gli uomini hanno chiuso al quarto posto.

Staccare il pass olimpico direttamente a Rotterdam sarà molto complicato: qualche chance potrebbero averla le ragazze del DT Enrico Casella, anche se le Fate hanno dovuto fare i conti con alcuni infortuni, mentre per i Moschettieri del DT Giuseppe Cocciaro la missione sarà decisamente ardita.