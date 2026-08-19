Ginnastica artistica, i qualificati alle finali degli Europei 2026: Targhetta in pole al cavallo. L’Italia lotterà con la squadra

A Zagabria (Croazia) sono andate in scena le qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile. L’Italia ha conquistato il pass per soltanto due atti conclusivi: ci si poteva aspettare qualcosa di più a livello individuale da parte dei Moschettieri, bravi a meritarsi il biglietto per la finale a squadre e poco altro.

Gli azzurri hanno chiuso al quarto posto nella gara a squadre, in scia alla Svizzera e alla Gran Bretagna, nella graduatoria dominata dalla Russia: domenica pomeriggio scenderanno in pedana per cercare di salire nuovamente sul podio nel team event dopo la medaglia di bronzo conquistata lo scorso anno in quel di Lipsia.

Gabriele Targhetta svetta in testa alla graduatoria al cavallo con maniglie grazie a uno splendido 15.300 e può sognare in grande sull’attrezzo dove lo scorso anno si mise al collo un bel bronzo. Il 20enne brianzolo sarà l’unico impegnato negli atti conclusivi ad attrezzo. Di seguito il quadro dettagliato di tutte le qualificate alle finali degli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile.

QUALIFICATI FINALI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2026

GARA A SQUADRE

1. Russia 250.662

2. Svizzera 243.830

3. Gran Bretagna 243.561

4. Italia 243.295

5. Belgio 241.060

6. Germania 240.960

7. Francia 240.760

8. Ungheria 239.328

CORPO LIBERO

1. Arsenii Dukhno (Russia) 14.833

2. Artem Dolgopyat (Israele) 14.766

3. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.333

4. Mukhammadzhon Iakubov (Russia) 14.100

5. Illia Kovtun (Croazia) 14.100

6. Eamon Montgomery (Irlanda) 14.033

8. Yahor Sharamkou (Bielorussia) 13.966

9. Luca Murabito (Svizzera) 13.900

Escluso per la regola dei passaporti: il russo Daniel Marinov (settimo, 14.033).

CAVALLO CON MANIGLIE

1. Gabriele Targhetta (Italia) 15.200

2. Mamikon Khachatryan (Armenia) 14.766

3. Hamlet Manukyan (Armenia) 14.733

4. Dmitrijs Mickevics (Lettonia) 14.466

5. Rhys McClenaghan (Irlanda) 14.400

6. Ignacio Yockers (Spagna) 14.400

7. David Ivanov (Bulgaria) 14.366

8. Arsenii Dukhno (Russia) 14.333

ANELLI

1. Ilia Zaika (Russia) 14.466

2. Eleftherios Petrounias (Grecia) 14.400

3. Courtney Tulloch (Gran Bretagna) 14.366

4. Artur Avetisyan (Armenia) 14.333

5. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.233

6. Vahagn Davtyan (Armenia) 14.166

7. Nikita Simonov (Azerbaijan) 14.166

8. Artur Sahakyan (Germania) 14.100

VOLTEGGIO

1. Artur Davtyan (Armenia) 14.716

2. Nazar Chepurnyi (Ucraina) 14.466

3. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.399

4. Arsenii Dukhno (Russia) 14.266

5. Sebastian Sponevik (Norvegia) 14.250

6. Aleksei Usachev (Russia) 14.183

9. Sol Scott (Gran Bretagna) 14.033

10. Daniel Trifonov (Bulgaria) 14.016

Esclusi per la regola dei passaporti: i russi Daniel Marinov (sttimo, 14.166) e Mukhammadzhon Iakubov (ottavo, 14.099).

PARALLELE PARI

1. Illia Kovtun (Croazia) 14.500

2. Joe Fraser (Gran Bretagna) 14.366

3. Ferhat Arican (Turchia) 14.366

4. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 14.333

5. Nazar Chepurnyi (Ucraina) 14.100

6. Altan Dogan (Turchia) 14.100

7. Nicola Cuyle (Belgio) 14.000

8. Ron Pyatov (Israele) 13.966

SBARRA

1. Savelii Sieedin (Russia) 14.233

2. Illia Kovtun (Croazia) 14.200

3. Joe Fraser (Gran Bretagna) 14.200

4. Marios Georgiou (Cipro) 14.100

5. Robert Tvorogal (Lituania) 14.033

6. Radomyr Stelmakh (Germania) 14.033

7. Caden Spencer (Bulgaria) 14.000

8. Noe Seifert (Svizzera) 13.966