Gabriella Dorio festeggia Eloisa Coiro: “Brava! Brindo al mio oro olimpico e al tuo record”. 42 anni fa l’apoteosi di Los Angeles

Esattamente 42 anni fa, l’11 agosto 1984, Gabriella Dorio si laureava Campionessa Olimpica dei 1500 metri. La veneta viveva la sua giornata di gloria imperitura a Los Angeles: la tattica accuratamente studiata alla vigilia prevedeva una progressione dopo il primo giro e mezzo di pista, con l’intento di costringere la rumena Doine Melinte a reagire, la mossa di scacchi sortì il proprio effetto e l’azzurra aprì poi il gas nel finale, involandosi verso la gloria imperitura.

Fu il picco più alto della carriera per la nostra portacolori, che nel proprio palmares vanta due ori alle Universiadi, un’affermazione ai Giochi del Mediterraneo, un bronzo agli Europei e un titolo continentale in sala. Fino a questa mattina, la classe 1957, che a inizio carriera si tolse grandi soddisfazioni anche nella corsa campestre (sigilli a Cinque Mulini e Campaccio a metà anni ’70), deteneva anche il record italiano degli 800 metri.

Sono passati 46 anni da quando a Pisa si espresse in 1:57.66, oggi Eloisa Coiro l’ha privata del primato nazionale, correndo un decimo più veloce nelle batterie degli Europei. Si tratta di un momento importante per l’atletica tricolore, perché è caduto il primato più longevo alle nostre latitudini a livello femminile, detenuto da un vero e proprio mito dello sport nazionale.

Eloisa Coiro ha espresso la propria ammirazione nei confronti della ex detentrice attraverso i microfoni della Rai: “Gabriella Dorio è sempre stata un’ispirazione per me, una grande atleta e una donna fantastica, a lei va tutto il mio affetto. Per me significa tanto e lo cercavo da tempo, ma oggi non ho guardato i passaggi quindi a fine gara ero completamente sorpresa“. Gabriella Dorio ha risposto con un bel messaggio, condividendo l’immagine pubblicata sulla pagina Instagram di Atletica Italiana: “Brava Eloisa, oggi 11 agosto per me è un giorno importante! Brindo all’oro olimpico e al record degli 800!”.