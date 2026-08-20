Gabriele Targhetta raggiante: “Fatico a credere al punteggio: 15.2, il più alto di sempre. Le aperture dell’anno scorso…”

Gabriele Targhetta ha incantato sul cavallo con maniglie in occasione delle qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica artistica, andate in scena a Zagabria (Croazia) nella giornata di ieri. Il nostro portacolori ha confezionato un esercizio semplicemente magistrale (9.3 per l’esecuzione) ed è stato premiato con un complessivo 15.200, issandosi di forza al comando della classifica generale e presentandosi con i favori del pronostico alla finale in programma venerdì 21 agosto.

Il 20enne brianzolo, capace di rifilare quasi mezza lunghezza di distacco ai quotatissimi armeni Mamikon Khachatryan (14.766) e Hamlet Manukyan (14.733), ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Questa gara è andata veramente bene, faccio fatica a credere al punteggio: 15.2, sono sicuramente felicissimo. Non è finita, bisogna concentrarsi per la finale, si riparte da zero. Questo è il punteggio più alto che ho mai preso: rimango ancora stupito“.

L’azzurro conquistò la medaglia di bronzo nell’ultima edizione della rassegna continentale, alle spalle dei due armeni regolati ieri sera nel turno preliminare, ed è voluto ritornare su quanto successe a Lipsia: “L’anno scorso non ero rimasto soddisfatto dell’esercizio fatto in finale: ero rimasto contento della medaglia, ma mi avevano dato fastidio le due aperture di gambe“.