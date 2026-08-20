Gabriele Targhetta osserverà gli avversari più quotati, poi potrà attaccare: l’ordine di rotazione della finale agli Europei

Gabriele Targhetta salirà per quinto sul cavallo con maniglie in occasione della finale di specialità agli Europei 2026 di ginnastica artistica, in programma venerdì 21 agosto (seconda gara a partire dalle ore 18.00). Il 20enne brianzolo ha firmato il miglior punteggio in qualifica (15.200) e andrà a caccia della medaglia d’oro, l’azzurro si presenterà all’attrezzo dopo i minuti di riscaldamento previsti a metà dell’atto conclusivo, in seguito agli esercizi dei primi quattro atleti.

Il nostro portacolori osserverà gli avversari più quotati nella lotta per il gradino più alto del podio: gli armeni Mamikon Khachatryan e Hamlet Manukyan (primo e secondo agli ultimi Europei davanti all’azzurro) apriranno il sipario, poi toccherà all’irlandese Rhys McClenaghan (Campione olimpico di Parigi 2024 e due volte Campione del Mondo) e al russo Arsenii Dukhno.

Gabriele Targhetta potrà dunque osservare e poi attaccare. Dopo di lui gareggeranno i tre finalisti meno accreditati: lo spagnolo Ignacio Yockers, il lettone Dmitrijs Mickevics e il bulgaro David Ivanov. Di seguito l’ordine di rotazione della finale al cavallo con maniglie degli Europei 2026 di ginnastica artistica.

STARTLIST E ORDINE ROTAZIONE FINALE CAVALLO CON MANIGLIE

1. Mamikon Khachatryan (Armenia)

2. Hamlet Manukyan (Armenia)

3. Rhys McClenaghan (Irlanda)

4. Arsenii Dukhno (Russia)

5. Gabriele Targhetta (Italia)

6. Ignacio Yockers (Spagna)

7. Dmitrijs Mickevics (Lettonia)

8. David Ivanov (Bulgaria)