Future Modena, è un festival azzurro: quattro coppie italiane ai quarti nel maschile, avanzano Gottardi/Orsi Toth e Pelloia/Mancinelli

La prima giornata del tabellone principale del Future di beach volley di Modena parla decisamente italiano. Nel torneo maschile sono addirittura quattro le coppie azzurre che hanno vinto la propria pool, assicurandosi così l’accesso diretto ai quarti di finale: Rossi/Caminati, Di Felice/Borraccino e Ulisse/Spadoni. A loro si aggiungono Andreatta/Acerbi, capaci di completare un percorso perfetto nella Pool D dopo aver superato due ostacoli tutt’altro che semplici. Nella Pool A autoritari Enrico Rossi e Marco Caminati, che hanno prima regolato il derby contro Marini Da Costa/Marchesan con un doppio 21-17, 21-15 e poi sconfitto nettamente anche i lussemburghesi Hilbert/Weber, 21-16, 21-15. Due vittorie senza concedere set e primo posto già in cassaforte. Marini Da Costa/Marchesan si giocheranno invece oggi contro Korsakov/Dobcis la possibilità di restare nel torneo e accedere agli ottavi.

Grande prova anche nella Pool B per Marco Di Felice e Davide Borraccino. Dopo il combattuto 2-1 su Van Werkhoven/Van Hal, chiuso 17-15 al tie-break, gli azzurri hanno alzato ulteriormente il livello contro Grahn/Isaksson, battuti 21-17, 21-15. Un percorso che vale direttamente i quarti. Pavlusek/Havelka e Van Werkhoven/Van Hal si contenderanno invece il passaggio agli ottavi. Stesso risultato per Marco Ulisse e Giacomo Spadoni nella Pool C. L’avvio contro Almblad Engvall/Annerstedt è stato complicato, con gli svedesi avanti 21-17, ma la reazione italiana è stata netta: 21-13 e 15-8. Ancora più tirata la sfida decisiva contro Hajós/Veress, risolta con un 23-21, 28-26 che certifica il primo posto. Almblad Engvall/Annerstedt e Petersen/Napier si giocheranno oggi la qualificazione agli ottavi.

Molto convincente anche il cammino di Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi nella Pool D. Gli azzurri hanno dovuto rimontare Klemen/Holzinger dopo aver perso il primo set 21-19, imponendosi poi 21-14, 15-10. Nella sfida per il primato hanno quindi piegato Mizumachi/Kurosawa con due parziali serratissimi, 28-26, 21-19, guadagnandosi a loro volta il pass diretto per i quarti. Bercik/Bercik e Klemen/Holzinger si sfideranno invece per uno degli ultimi posti disponibili negli ottavi.

Anche il torneo femminile ha regalato soddisfazioni importanti all’Italia, a cominciare naturalmente da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. La coppia numero uno azzurra ha dominato il derby contro Dalmazzo/Annibalini, 21-13, 21-12, prima di trovare maggiore resistenza contro Åhman/Jernbeck. Dopo aver vinto il primo set 21-16 e perso il secondo 17-21, Gottardi/Orsi Toth hanno travolto le svedesi 15-6 nel tie-break, chiudendo al primo posto la Pool A e conquistando direttamente i quarti di finale. Per Gottardi, giocatrice di casa, un avvio ideale davanti al pubblico modenese. Molto positiva anche la giornata di Pelloia/Mancinelli, prime nella Pool D dopo due successi in due set. Le azzurre hanno battuto Robinson/Reffel 21-15, 21-17 e poi le brasiliane Giulia/Carol 21-15, 21-18, centrando con pieno merito il pass diretto per i quarti.

Percorso diverso per Puccinelli/Mattavelli nella Pool B. Le italiane hanno esordito vincendo in rimonta contro Oto/Take, 18-21, 21-11, 15-11, ma sono poi state sconfitte da Van Vegten/De Groot 21-16, 24-22. Le olandesi chiudono così al comando della pool, mentre Puccinelli/Mattavelli dovranno passare dagli ottavi. Nella Pool C, infine, Tallevi Diotallevi/Franzoni hanno ceduto al tie-break contro Luini/Essink dopo aver reagito con un ottimo secondo set: 21-14, 11-21, 15-12. Per le azzurre sarà decisiva la sfida odierna contro Frommova/Honzovicova, mentre le olandesi Luini/Essink, grazie anche al successivo 2-0 sulle rappresentanti di Hong Kong W.T. To/W.M. To, hanno già conquistato il primo posto e l’accesso ai quarti.

Il bilancio italiano dopo la prima giornata è dunque di grande spessore: Rossi/Caminati, Di Felice/Borraccino, Ulisse/Spadoni e Andreatta/Acerbi sono già ai quarti nel torneo maschile, mentre tra le donne hanno centrato lo stesso obiettivo Gottardi/Orsi Toth e Pelloia/Mancinelli. Le altre coppie azzurre avranno oggi la possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta attraverso gli ultimi incontri delle pool e gli ottavi di finale.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Rossi/Caminati (ITA) – Marini Da Costa/Marchesan (ITA) 2-0 (21-17, 21-15)

Hilbert/Weber (LUX) – Korsakov/Dobcis (MLD) 2-0 (21-17, 21-15)

Rossi/Caminati (ITA) – Hilbert/Weber (LUX) 2-0 (21-16, 21-15)

29 agosto, ore 11.00 Marini Da Costa/Marchesan (ITA) – Korsakov/Dobcis (MLD)

Pool B

Grahn/Isaksson (SWE) – Pavlusek/Havelka (CZE) 2-0 (21-15, 21-16)

Di Felice/Borraccino (ITA) – Van Werkhoven/Van Hal (NED) 2-1 (19-21, 21-18, 17-15)

Di Felice/Borraccino (ITA) – Grahn/Isaksson (SWE) 2-0 (21-17, 21-15)

29 agosto, ore 11.00 Pavlusek/Havelka (CZE) – Van Werkhoven/Van Hal (NED)

Pool C

Ulisse/Spadoni (ITA) – Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) 2-1 (17-21, 21-13, 15-8)

Hajós/Veress (HUN) – Petersen/Napier (DEN) 2-0 (21-16, 21-16)

Ulisse/Spadoni (ITA) – Hajós/Veress (HUN) 2-0 (23-21, 28-26)

29 agosto, ore 12.00 Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) – Petersen/Napier (DEN)

Pool D

Mizumachi/Kurosawa (JPN) – Bercik/Bercik (CZE) 2-0 (21-17, 21-14)

Andreatta/Acerbi (ITA) – Klemen/Holzinger (AUT) 2-1 (19-21, 21-14, 15-10)

Andreatta/Acerbi (ITA) – Mizumachi/Kurosawa (JPN) 2-0 (28-26, 21-19)

29 agosto, ore 12.00 Bercik/Bercik (CZE) – Klemen/Holzinger (AUT)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Dalmazzo/Annibalini (ITA) 2-0 (21-13, 21-12)

Åhman/Jernbeck (SWE) – Miharu/Yabumi (JPN) 2-1 (21-23, 21-18, 15-13)

Gottardi/Orsi Toth (ITA) – Åhman/Jernbeck (SWE) 2-1 (21-16, 17-21, 15-6)

29 agosto, ore 09.00 Dalmazzo/Annibalini (ITA) – Miharu/Yabumi (JPN)

Pool B

Van Vegten/De Groot (NED) – Collette/Descamps (FRA) 2-0 (21-11, 21-8)

Puccinelli/Mattavelli (ITA) – Oto/Take (JPN) 2-1 (18-21, 21-11, 15-11)

Van Vegten/De Groot (NED) – Puccinelli/Mattavelli (ITA) 2-0 (21-16, 24-22)

29 agosto, ore 09.00 Collette/Descamps (FRA) – Oto/Take (JPN)

Pool C

Luini/Essink (NED) – Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA) 2-1 (21-14, 11-21, 15-12)

W.T. To/W.M. To (HKG) – Frommova/Honzovicova (CZE) 2-0 (21-14, 21-18)

Luini/Essink (NED) – W.T. To/W.M. To (HKG) 2-0 (21-12, 21-16)

29 agosto, ore 10.00 Tallevi Diotallevi/Franzoni (ITA) – Frommova/Honzovicova (CZE)

Pool D

Pelloia/Mancinelli (ITA) – Robinson/Reffel (SWE) 2-0 (21-15, 21-17)

Giulia/Carol (BRA) – Svobodova/Ebertova (CZE) 2-0 (21-11, 21-13)

Pelloia/Mancinelli (ITA) – Giulia/Carol (BRA) 2-0 (21-15, 21-18)

29 agosto, ore 10.00 Robinson/Reffel (SWE) – Svobodova/Ebertova (CZE)