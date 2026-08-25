Francesco Inzoli debutta in Diamond League, Fabbri a Zurigo per una nuova vittoria, Coiro nel big match

Il mitico Stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera) ospiterà l‘ultima tappa della Diamond League, prima di lasciare spazio alle Finali del massimo circuito internazionale itinerante di atletica, previste a Bruxelles il 4-5 settembre. L’appuntamento in terra elvetica è per la serata di giovedì 27 agosto, con diversi italiani che saranno annunciati protagonisti in un evento di notevole spessore tecnico.

Leonardo Fabbri tornerà alla ribalta dopo aver vinto in Silesia e inseguirà la terza vittoria stagionale in Diamond League, visto che il toscano si è già imposto al Golden Gala di Roma e al Prefontaine Classic. Il Campione d’Europa di getto del peso andrà a caccia degli ultimi punti necessari per garantirsi la presenza alle Finals ed è atteso da un confronto di lusso con gli statunitensi Joe Kovacs e Jordan Geist, il neozelandese Tom Walsh e il giamaicano Rajindra Campbell.

Il primatista mondiale stagionale (22.74 metri) inseguirà l’undicesima gara sopra i ventidue metri in questa annata agonistica. Gli 800 metri femminili saranno l’evento più atteso del meeting, vista la presenza della padrona di casa Audrey Werro (candidata in pectore al record del mondo) e dell’olandese Femke Bol, ma vedremo all’opera anche la nostra Eloisa Coiro, fresca di record italiano (1:57.56 nella batteria degli Europei, migliorando lo storico primato di Gabriella Dorio). Al via saranno presenti anche grandi specialiste del miglio metrico, come la britannica Georgia Hunter Bell, l’australiana Jessica Hull e l’etiope Saida Tsehaye.

Francesco Inzoli farà il proprio debutto in Diamond League: dopo aver saltato 8.27 metri agli Assoluti di Firenze e aver concluso gli Europei al sesto posto, la giovane promessa sarà tra i protagonisti nel salto in lungo dove vedremo all’opera i migliori interpreti del panorama internazionale (escludendo l’infortunato Mattia Furlani. Sarà della partita il greco Miltiadis Tentoglou, lo svizzero Simon Ehammer, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, il portoghese Gerson Baldé, i giamaicani Wayne Pinnock e Tajay Gayle, il cubano Jorge Hodelin.

Previste anche gare non valide per la Diamond League, in cui vedremo all’opera Edoardo Scotti (400 metri fresco Campione d’Europa con la staffetta), Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini (1500 metri).