Folorunso non smette di crederci: “La medaglia so che arriverà. Mi ero già preparata per oggi”

Ayomide Folorunso aveva fatto sognare in batteria qualche giorno fa, ma in finale l’azzurra non è riuscita poi a ripetersi del tutto, chiudendo al quinto posto nei 400 ostacoli femminili agli Europei di Birmingham. Folorunso ha concluso con il tempo di 54”29 in una gara vinta dalla slovacca Emma Zapletalová, super favorita, con il tempo di 52”91. Argento per la britannica Emily Newnham (53”33) e bronzo per la portoghese Fatoumata Binta Diallo (53”55).

Ai microfoni di Rai Sport, l’ostacolista azzurra ha detto anche di aver fatto un pensiero alla medaglia: “Ci ho veramente creduto ed infatti ho anche provato a pensare cosa fare nel post gara in caso avessi vinto la medaglia. Così mi sono preparata nel caso fosse successo”.

Folorunso comunque soddisfatta della sua gara: “Sicuramente mi sono promessa qualunque fosse stato il risultato che sarei stata grata, perché stamattina ho pensato al percorso fatto fino ad adesso. Tante lacrime, tanti sacrifici, ma essere ancora tra le migliori otto d’Europa non è assolutamente scontato”.

La medaglia per l’azzurra è solo rinviata e resta un obiettivo: “Sicuramente ho sognato la medaglia e ho fatto un passo in più verso la medaglia. Non è ancora arrivata, ma la mia carriera non è ancora finita e sono veramente convinta che Ayo è in continua crescita. Io ci credo ancora, è solo questione di timing e so che arriverà”.