Formula 1
F1 oggi in tv, GP Olanda 2026: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streaming
Venerdì 21 agosto prenderà il via il week end del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2026 di F1. Dopo la classica pausa estiva, il Circus torna a farsi sentire in uno appuntamento che nel prossimo calendario non ci sarà. Sul circuito di Zandvoort, infatti, ci sarà “The Last Dance” e i tifosi olandesi vivranno anche per questo in modo molto particolare questo round.
Sarà un fine settimana speciale per via del format “Sprint”. Assisteremo, infatti, a una tre giorni in cui i tempi saranno piuttosto serrati per piloti e scuderie. Lo schedule prevede un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani.
Una sfida per piloti e team, come detto, che dovranno trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale su una pista con caratteristiche molto precise. Si tratta di un tracciato che offre pochissime opportunità di sorpasso e la track-position rischia di essere decisiva. Per questo, la massimizzazione del risultato nel time-attack potrebbe risultare determinante.
Il venerdì del GP d’Olanda, appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) in maniera completa, mentre solo per le prove libere su Sky Sport Uno (201) a pagamento, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la diretta della Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro e in diretta su TV8.it solo quella del time-attack citato. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.
F1 OGGI IN TV
Venerdì 21 agosto
Ore 12:30-13:30, Prove libere – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).
Ore 16:30-17:14, Qualifica Sprint – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8
PROGRAMMA GP CANADA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) copertura e completa, Sky Sport Uno (201) solo per le prove libere; TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì, esclusiva su Sky Sport.
Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì, esclusiva di Sky Sport.
Diretta testuale: OA Sport
F1 SU TV8
Venerdì 21 agosto
Ore 16:30-17:14, Qualifica Sprint – Diretta tv in chiaro.