F1, GP Italia 2026: programma, orari, tv, streaming

Il Gran Premio d’Italia 2026 andrà in scena all’Autodromo Nazionale di Monza da venerdì 4 a domenica 6 settembre. La gara, alla sua 97ª edizione, sarà la 15ª prova del Campionato Mondiale di F1 e si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con il circuito brianzolo già sold out.

A catalizzare l’attenzione del pubblico italiano è soprattutto Kimi Antonelli, che arriva a Monza da leader del Mondiale al volante della Mercedes. A soli 20 anni, il pilota bolognese guida la classifica con 242 punti, frutto di 6 vittorie e 10 podi, e precede il compagno di squadra George Russell di 59 punti.

Il weekend italiano potrebbe quindi assumere un significato storico per Antonelli: il giovane talento è infatti in corsa per diventare il più giovane campione del mondo nella storia della F1 e, in prospettiva, per riportare il titolo iridato in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari, campione nel 1953. A Monza, tuttavia, dovrà fare i conti con una penalità in griglia legata alla sostituzione di una componente della power unit. Mercedes ha scelto di montare una nuova unità motrice proprio in occasione della gara italiana, puntando sulle elevate velocità richieste dal circuito.

Grande attesa anche per la Ferrari, che affronta la gara di casa con l’obiettivo di ridurre il divario dalla Mercedes. La scuderia di Maranello è attualmente seconda nel Mondiale Costruttori con 338 punti, contro i 425 della Mercedes. Tra i piloti, Lewis Hamilton occupa il terzo posto con 183 punti, mentre Charles Leclerc è quinto con 155.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio d’Italia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.), oltre che su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in diretta streaming su TV8.it, SkyGO e NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP ITALIA F1 2026

Venerdì 4 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere 1

Ore 16:00-17:00, Prove libere 2

Sabato 5 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

Domenica 6 settembre

Ore 15:00, gara

PROGRAMMA GP ITALIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: TV8.it per tutti / SkyGO e Now per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.