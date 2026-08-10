Europei nuoto 2026 oggi in tv: orari lunedì 10 agosto, streaming, calendario italiani in gara

È arrivato il momento di fare sul serio. Oggi, lunedì 10 agosto, prenderanno il via le gare degli Europei 2026 di nuoto in piscina, appuntamento centrale della rassegna continentale dedicata agli sport acquatici. Dopo l’attesa dei giorni di vigilia, il programma entra dunque nel vivo e l’Italia si presenta ai blocchi di partenza con l’ambizione di essere protagonista fin dalle prime sessioni.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

La prima parte della giornata sarà dedicata alle batterie, con il programma che scatterà alle 09:30. Ad aprire la competizione saranno i 400 misti maschili, gara che metterà immediatamente in evidenza uno dei principali riferimenti del movimento azzurro: Alberto Razzetti. Il nuotatore italiano sarà chiamato a superare lo scoglio delle batterie per conquistare un posto nella finale, primo obiettivo di una giornata che potrebbe già offrire indicazioni importanti sulle ambizioni tricolori.

Successivamente toccherà alla velocità femminile, con le batterie dei 100 stile libero. Quattro le azzurre attese in acqua: Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino. Una prova particolarmente significativa, soprattutto in una distanza che richiede qualità tecnica, gestione della gara e capacità di esprimersi al massimo già nelle qualificazioni.

Il programma proseguirà quindi con i 50 farfalla maschili, dove l’Italia schiererà Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani e Michele Lamberti. Una gara sulla distanza breve che lascia poco spazio agli errori e nella quale velocità di reazione, subacquea e capacità di mantenere alta l’intensità saranno determinanti per centrare l’accesso alla finale.

Spazio poi ai 200 dorso femminili, con Alessia Bianchi e Federica Toma a rappresentare i colori azzurri. Anche in questo caso l’obiettivo sarà superare il turno e assicurarsi la possibilità di giocarsi qualcosa di importante nell’atto conclusivo.

Particolare attenzione, infine, ai 100 rana maschili, una delle prove più attese del programma azzurro. In vasca ci saranno Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti, con un parterre italiano particolarmente numeroso e competitivo. La gara potrà quindi offrire già dalle batterie diversi spunti in vista delle fasi decisive della competizione.

A chiudere la sessione saranno le staffette 4×200 stile libero, sia maschile sia femminile. Anche le due formazioni azzurre saranno chiamate a superare le batterie per conquistare un posto in finale, completando così una mattinata ricca di appuntamenti per il nuoto italiano.

Gli Europei di nuoto di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Lunedì 10 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

9:30 400 misti uomini

9:49 100 stile libero donne

10:06 50 farfalla uomini

10:26 200 dorso donne

10:39 100 rana uomini

11:03 4×200 stile libero donne

11:25 4×200 stile libero uomini

11:46 800 stile libero donne

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

18:30 semifinali 50 farfalla uomini

18:37 semifinali 100 stile libero donne

18:46 finale 400 misti uomini

18:55 semifinali 200 dorso donne

19:05 semifinali 100 rana uomini

19:20 finale 4×200 stile libero donne

19:33 finale 4×200 stile libero uomini

AZZURRI IN GARA

Batterie (dalle ore 09:30)

9:30 400 misti uomini – Alberto Razzetti

9:49 100 stile libero donne – Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino

10:06 50 farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti

10:26 200 dorso donne – Alessia Bianchi, Federica Toma

10:39 100 rana uomini – Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

11:03 4×200 stile libero donne – Italia

11:25 4×200 stile libero uomini – Italia

11:46 800 stile libero donne – Simona Quadarella

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026 OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport