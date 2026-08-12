Europei nuoto 2026 oggi in tv: orari mercoledì 12 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 12 agosto, andrà in scena la terza giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-3 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista, andando ad aggiornare il proprio medagliere.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Alle 9:30 prende il via la sessione con i 200 stile libero donne, che vedrà al blocco di partenza Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo e Bianca Nannucci. Si preannuncia una sfida interna particolarmente agguerrita, con in palio i due soli pass disponibili per l’accesso alle semifinali.

Alle 9:54 sarà la volta dei 100 farfalla uomini, con i riflettori puntati su Alberto Razzetti, affiancato dai velocisti Michele Busa e Lorenzo Gargani. Anche in questa gara la competizione interna sarà serrata: soltanto due degli azzurri al via potranno superare lo sbarramento e conquistare l’accesso alle semifinali.

Alle 10:14 tornerà subito in acqua Sara Curtis, impegnata nei 50 dorso donne dopo il bronzo conquistato nei 100 metri stile libero. Insieme a lei gareggeranno Costanza Cocconcelli e Federica Toma. Alle 10:27 toccherà ai 200 rana uomini, con l’unico rappresentante italiano nella specialità, il giovane Christian Mantegazza.

Alle 10:49 spazio ai 400 misti donne, gara che non prevede semifinali: l’obiettivo sarà dunque conquistare direttamente un posto nella finale pomeridiana. Le azzurre Giada Alzetta e Anna Pirovano dovranno riuscire a far registrare uno degli otto migliori tempi della mattinata per centrare la qualificazione.

A chiudere il programma mattutino, alle 11:03, sarà la staffetta 4×100 stile libero donne. Il quartetto azzurro andrà a caccia della qualificazione alla finale, in programma questa sera, che assegnerà le medaglie. Finali nelle quali saranno Thomas Ceccon nei 200 dorso, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Carlos D’Ambrosio nei 100 stile libero, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana e Luca De Tullio negli 800 stile libero.

Le gare degli Europei 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Mercoledì 12 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

9:30 200 stile libero donne

9:54 100 farfalla uomini

10:14 50 dorso donne

10:27 200 rana uomini

10:49 400 misti donne

11:03 4×100 stile libero donne

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

18:30 semifinali 200 stile libero donne

18:40 finale 200 dorso uomini

18:47 finale 50 farfalla donne

18:52 finale 100 stile libero uomini

18:58 finale 100 rana donne

19:04 semifinali 200 rana uomini

19:26 semifinali 50 dorso donne

19:33 semifinali 100 farfalla uomini

19:54 finale 400 misti donne

20:03 finale 800 stile libero uomini

20:16 finale 4×100 stile libero donne

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 12 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

9:30 200 stile libero donne – Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci

9:54 100 farfalla uomini – Michele Busa, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti

10:14 50 dorso donne – Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma

10:27 200 rana uomini – Christian Mantegazza

10:49 400 misti donne – Giada Alzetta, Anna Pirovano

11:03 4×100 stile libero donne – Italia

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

18:30 semifinali 200 stile libero donne

18:40 finale 200 dorso uomini – Thomas Ceccon

18:47 finale 50 farfalla donne – Silvia Di Pietro

18:52 finale 100 stile libero uomini – Carlos D’Ambrosio

18:58 finale 100 rana donne – Benedetta Pilato, Lisa Angiolini

19:04 semifinali 200 rana uomini

19:26 semifinali 50 dorso donne

19:33 semifinali 100 farfalla uomini

19:54 finale 400 misti donne

20:03 finale 800 stile libero uomini – Luca De Tullio

20:16 finale 4×100 stile libero donne

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

Diretta testuale: OA Sport