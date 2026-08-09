Europei nuoto 2026, il programma di domani (10 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Lunedì 10 agosto inizieranno le gare degli Europei 2026 di nuoto in piscina. Il piatto forte della competizione degli sport acquatici andrà in scena e in casa Italia si vorrà rispondere presente.

Le batterie prenderanno il via dalle 09:30. Saranno i 400 misti uomini a dare il via alle danze. Heat che metteranno in palio l’accesso all’atto conclusivo. Ci sarà Alberto Razzetti in acqua, nel tentativo di centrare questo obiettivo. A seguire vi saranno i 100 stile libero femminili con Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino.

A seguire gareggeranno Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani e Michele Lamberti nei 50 farfalla; Alessia Bianchi e Federica Toma nei 200 dorso donne; Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana. A completamento, le due staffette 4×200 stile libero uomini e donne, che anche loro saranno in ballo per un posto nell’atto conclusivo.

Gli Europei di nuoto di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

EUROPEI NUOTO 2026 DOMANI

Lunedì 10 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

9:30 400 misti uomini

9:49 100 stile libero donne

10:06 50 farfalla uomini

10:26 200 dorso donne

10:39 100 rana uomini

11:03 4×200 stile libero donne

11:25 4×200 stile libero uomini

11:46 800 stile libero donne

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

18:30 semifinali 50 farfalla uomini

18:37 semifinali 100 stile libero donne

18:46 finale 400 misti uomini

18:55 semifinali 200 dorso donne

19:05 semifinali 100 rana uomini

19:20 finale 4×200 stile libero donne

19:33 finale 4×200 stile libero uomini

AZZURRI IN GARA

Batterie (dalle ore 09:30)

9:30 400 misti uomini – Alberto Razzetti

9:49 100 stile libero donne – Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino

10:06 50 farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti

10:26 200 dorso donne – Alessia Bianchi, Federica Toma

10:39 100 rana uomini – Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

11:03 4×200 stile libero donne – Italia

11:25 4×200 stile libero uomini – Italia

11:46 800 stile libero donne – Simona Quadarella

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport