Nuoto
Europei nuoto 2026, il programma di domani (10 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara
Lunedì 10 agosto inizieranno le gare degli Europei 2026 di nuoto in piscina. Il piatto forte della competizione degli sport acquatici andrà in scena e in casa Italia si vorrà rispondere presente.
Le batterie prenderanno il via dalle 09:30. Saranno i 400 misti uomini a dare il via alle danze. Heat che metteranno in palio l’accesso all’atto conclusivo. Ci sarà Alberto Razzetti in acqua, nel tentativo di centrare questo obiettivo. A seguire vi saranno i 100 stile libero femminili con Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino.
A seguire gareggeranno Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani e Michele Lamberti nei 50 farfalla; Alessia Bianchi e Federica Toma nei 200 dorso donne; Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana. A completamento, le due staffette 4×200 stile libero uomini e donne, che anche loro saranno in ballo per un posto nell’atto conclusivo.
Gli Europei di nuoto di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.
EUROPEI NUOTO 2026 DOMANI
Lunedì 10 agosto
Batterie (dalle ore 09:30)
9:30 400 misti uomini
9:49 100 stile libero donne
10:06 50 farfalla uomini
10:26 200 dorso donne
10:39 100 rana uomini
11:03 4×200 stile libero donne
11:25 4×200 stile libero uomini
11:46 800 stile libero donne
Semifinali e finali (dalle ore 18:30)
18:30 semifinali 50 farfalla uomini
18:37 semifinali 100 stile libero donne
18:46 finale 400 misti uomini
18:55 semifinali 200 dorso donne
19:05 semifinali 100 rana uomini
19:20 finale 4×200 stile libero donne
19:33 finale 4×200 stile libero uomini
AZZURRI IN GARA
Batterie (dalle ore 09:30)
9:30 400 misti uomini – Alberto Razzetti
9:49 100 stile libero donne – Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino
10:06 50 farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti
10:26 200 dorso donne – Alessia Bianchi, Federica Toma
10:39 100 rana uomini – Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti
11:03 4×200 stile libero donne – Italia
11:25 4×200 stile libero uomini – Italia
11:46 800 stile libero donne – Simona Quadarella
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)
Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv
Diretta testuale: OA Sport