Europei ginnastica artistica 2026 oggi: orari 15 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi sabato 15 agosto va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile: prosegue la rassegna continentale a Zagabria (Croazia), oggi si disputeranno le Finali di Specialità seniores. Si preannuncia grande spettacolo a partire dalle ore 15.00, verranno messi in palio i quattro titoli sui singoli attrezzi e verranno assegnate le ambite medaglie al volteggio, alle parallele asimmetriche, alla trave e al corpo libero.

L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grandissima protagonista e andare a caccia di risultati di lusso: Manila Esposito si presenta con il miglior punteggio di qualifica alla trave e con il terzo accredito al corpo libero, Elisa Iorio vanta il secondo riscontro del turno preliminare alle parallele asimmetriche, dove sarà impegnata anche Giulia Perotti (settima). La campana sa come vincere e meritarsi un alloro individuale tra 10 cm e quadrato, l’emiliana punta al bersaglio grosso sugli staggi, la piemontese può essere una outsider.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (sabato 15 agosto) agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.00 alle ore 18.10; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durante della competizione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Sabato 15 agosto

15.00-15.35 Finali di Specialità, volteggio

15.50-16.25 Finali di Specialità, parallele asimmetriche

16.40-17.15 Finali di Specialità, trave

17.30-18.05 Finali di Specialità, corpo libero

ITALIANE IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Sabato 15 agosto

15.50-16.25 Finali di Specialità, parallele asimmetriche: Elisa Iorio, Giulia Perotti

16.40-17.15 Finali di Specialità, trave: Manila Esposito

17.30-18.05 Finali di Specialità, corpo libero: Manila Esposito

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 17,.00 alle ore 18.10, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.