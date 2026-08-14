Europei ginnastica artistica 2026 oggi: orari 14 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi venerdì 14 agosto va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile: prosegue la rassegna continentale a Zagabria (Croazia), oggi ci sarà spazio per le qualificazioni juniores (riservate alle under 14), che assegneranno anche le medaglie del concorso generale individuale. Le atlete che si cimenteranno sui quattro attrezzi verranno classificate in questo contesto e, senza una finale dedicata, verrà incoronata la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio; le migliori otto squadre e le migliori otto ragazze per ogni attrezzo si qualificheranno alle finali dedicate.

L’Italia punta a essere protagonista con le sue giovani promesse (quattro nate nel 2012, una nel 2011), alla loro prima vera esperienza internazionale (escluso il Trofeo di Jesolo). Le azzurre sono state inserite nella prima di cinque suddivisione e dunque esordiranno al corpo libero alle ore 10.00. Si tratta di una squadra sperimentale, come ha dichiarato il DT Enrico Casella, considerando anche gli infortuni di ottimi elementi come Giulia Santinato, Mia Proietti, Emma Piccari e Michelle Tapia.

A rappresentare il Bel Paese saranno Giada Di Pietro, Martina Bozzola, Clarissa Rinaldi, Siria Forestiero e Dalila D’Aniello. Riflettori puntati anche sulle altre grandi realtà del panorama continentale: la Russia al grande rientro dopo la lunga sospensione, la Gran Bretagna, la Romania, la Francia e la Germania, ma attenzione anche a possibili novità che potrebbero emergere alla Arena Zagreb, considerando la giovane età delle interpreti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (venerdì 14 agosto) agli Europei 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su gymtv.online (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durante della competizione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Venerdì 14 agosto

10.00-12.05 Qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), prima suddivisione (con Italia, Russia, Germania, Georgia, Israele, Irlanda)

12.30-14.35 Qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), seconda suddivisione (con Lussemburgo, Polonia, Svizzera, Danimarca, Romania, Slovenia, Spagna, Bielorussia)

15.30-17.35 Qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), terza suddivisione (Azerbaijan, Islanda, Finlandia, Gran Bretagna, Austria, Cechia)

18.00-20.05 Qualificazioni juniores femminili (valida anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale e nella gara a squadre), quarta suddivisione (con Norvegia, Portogallo, Cipro, Slovacchia, Francia, Croazia, Belgio, Kosovo, Grecia)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gymtv.online, per gli abbonati (20 euro per l’intero evento).

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Giada Di Pietro, Martina Bozzola, Clarissa Rinaldi, Siria Forestiero, Dalila D’Aniello.