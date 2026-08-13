Eloisa Coiro non si ferma più: “In finale senza nulla da perdere: posso sognare”

Eloisa Coiro centra l’obiettivo e si prende un posto nella finale degli 800 metri femminili agli Europei di atletica di Birmingham. La romana, già protagonista di un’impresa nel primo turno di qualificazione con il record italiano, ha confermato anche in semifinale di attraversare un momento di grande condizione, correndo ancora una volta sotto il muro dell’1’58”.

La gara non era semplice, ma Coiro ha saputo gestirla con intelligenza, rimanendo agganciata alle prime posizioni e cambiando ritmo nella parte decisiva. Ai 600 metri l’azzurra ha aumentato l’andatura, riuscendo poi a difendere la terza posizione fino al traguardo. Il cronometro si è fermato a 1’57″74, un tempo di assoluto rilievo che le ha garantito la qualificazione alla finale.

Davanti a lei hanno chiuso la britannica Keely Hodgkinson, campionessa olimpica, con 1’57″38, e l’olandese Femke Bol, che ha fermato il tempo sull’1’57″46. Due avversarie di altissimo livello, alle quali Coiro guarda con rispetto ma senza timori in vista dell’ultimo atto.

“È tutto l’anno che so di essere a un certo livello. Oggi ho dato tutto, era la semifinale più difficile. Sono molto contenta di come mi sono mossa, sono molto stanca e felice“, ha raccontato l’azzurra al termine della gara, ai microfoni della Rai.

Coiro ha poi rivolto lo sguardo proprio a Bol, già apparsa in grande condizione: “Bol l’ho vista bene, sarà una bellissima finale. Io ci vado senza nulla da perdere. Si sogna“.

Dopo il record italiano e la conferma in semifinale, Coiro si presenta alla finale con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. L’ultimo atto degli 800 metri femminili è in programma domani alle 22:46.