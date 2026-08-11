Eloisa Coiro abbatte un muro epocale! Record italiano degli 800 metri: l’icona Gabriella Dorio battuta dopo 46 anni!

Eloisa Coiro ha aggiornato una delle pagine più belle della storia dell’atletica tricolore, rinverdendo un record italiano mitico e impresso nell’immaginario collettivo: il primato nazionale degli 800 metri è crollato dopo 46 anni, un mese e sei giorni. Il regno di Gabriella Dorio si chiude in maniera inattesa nella mattinata di martedì 11 agosto, in occasione delle batterie degli Europei, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna).

Era il 5 luglio 1980 quando la veneta si espresse in 1:57.66 a Pisa, poche settimane prima di distinguersi alle Olimpiadi di Mosca (ottava sul doppio giro di pista e quarta sui 1500 metri). Quattro anni più tardi, Gabriella Dorio si sarebbe consacrata per l’eternità laureandosi Campionessa Olimpica a Los Angeles 1984 sul miglio metrico. Era il primato più longevo in assoluto dell’atletica italiana a livello femminile.

Eloisa Coiro è stata semplicemente superlativa nella prima batteria, turno dove solitamente non arrivano i grandi tempi: il gruppo ha corso su un buon ritmo (57.6 alla campana), poi l’azzurra è emersa di gran carriera sul rettilineo conclusivo, rendendosi protagonista di uno splendido sprint, superando la tedesca Smilla Kolbe e la svizzera Veronica Vancardo, planando sul traguardo e chiudendo in 1:57.56, un decimo meglio della precedente barriera. Secondo posto alle spalle della britannica Keely Hodgkinson (1:57.28 per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e detentrice del titolo continentale).

La 25enne romana, allenata da Emilio De Bonis, si era avvicinata sensibilmente alla barriera di 1’58” in questa stagione (1:58.42 a Rabat il 31 maggio e 1:58:59 a Ostrava il 16 giugno), oggi l’ha sfondata e si è consacrata. Sarà sicuramente contenta Gabriella Dorio, che ha sempre tifato per le nuove leve e che farà sicuramente sentire il suo sopporto anche ad Eloisa Coiro. Nelle ultime settimane qualche appassionato di gossip avrà letto il suo nome legato a un matrimonio vip: il figlio Davide Spigarolo ha sposato la cantante Francesca Michielin.

Eloisa Coiro si è qualificata alle semifinali, anche se chiaramente ha speso qualche energia che potrebbe costargli nel prossimo turno, quando andrà a caccia di una non semplice ammissione all’atto conclusivo. Già detto di Hodgkinson, hanno risposto le altre due big in lizza per l’oro: l’olandese Femke Bol (1:59.95 nella seconda batteria per l’ex campionessa dei 400 ostacoli, che ha cambiato specialità in questa stagione) e la svizzera Audrey Werro (1:57.83 nella terza batteria per la primatista mondiale stagionale con un pirotecnico 1:53.80, terza donna della storia). Nella quarta batteria ha prevalso la lituana Gabija Galvydyte (1:58.99).