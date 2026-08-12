Dalia Kaddari prima delle escluse dalla finale europea dei 200 metri. Impressiona Amy Hunt

Dalia Kaddari tira fuori la miglior prestazione dell’anno quando più conta e torna a scendere sotto i 23 secondi, vedendo però sfumare l’accesso alla finale dei 200 metri ai Campionati Europei di atletica 2026 in quel di Birmingham. Eliminate anche le altre azzurre Vittoria Fontana ed Elena Cambiolo, che avevano dovuto a loro volta superare in mattinata lo scoglio delle batterie.

Nel giro di nove ore Kaddari ha ritoccato per due volte lo stagionale, stampando un buon 23.14 controvento in batteria ed un ottimo 22.96 (vento nullo) che le è valso il terzo posto nella prima semifinale. Purtroppo il riscontro cronometrico si è rivelato insufficiente per il ripescaggio (serviva almeno un 22.77 per battere l’ungherese Boglarka Takacs), risultando a conti fatti la prima delle escluse dall’ultimo atto.

Nono posto complessivo dunque nella rassegna continentale per la 25enne cagliaritana, mentre Vittoria Fontana e la debuttante classe 2006 Elena Cambiolo non sono riuscite ad esprimersi al meglio chiudendo rispettivamente in quindicesima (23.25) e ventiduesima piazza (23.70) sulle 24 semifinaliste in gara.

Avanza in finale con il miglior tempo la britannica Amy Hunt, che si conferma la favorita principale per il titolo correndo un impressionante 22.37 in totale controllo (rallentando vistosamente negli ultimi 20 metri) e mettendo nel mirino una strepitosa doppietta 100-200. Promosse anche l’irlandese Rhasidat Adeleke (22.43) e la svizzera Fabienne Hoenke (personale di 22.46) insieme alle padrone di casa Dina Asher-Smith (22.49) e Success Eduan (22.56).