Cordenons, avanti le coppie più attese: quarti di finale con sfide ad alta tensione

La settima tappa del Campionato Italiano di beach volley ha completato la prima giornata del main draw e definito il quadro dei quarti di finale, in programma questa mattina. They/Breidenbach e Puccinelli/Mattavelli tra le donne, Viscovich/Borraccino e Ulisse/Caminati tra gli uomini hanno conquistato direttamente un posto tra le migliori otto vincendo i rispettivi gironi, mentre gli ottavi hanno completato un tabellone che propone diversi incroci interessanti anche alla luce dei risultati ottenuti nelle precedenti tappe stagionali.

Nel torneo femminile Chiara They e Sara Breidenbach hanno confermato ancora una volta la loro grande continuità. Le vincitrici delle tappe di Termoli e Marina di Ravenna, seconde a Marina di Modica e nella Coppa Italia di Montesilvano, hanno dominato la Pool A: 2-0 a Cottafava/Durand con un doppio 21-9 e altro successo senza perdere set contro Pratesi/Orciani, 21-19, 21-9. Queste ultime avevano iniziato superando Piccoli/Salvador, mentre Cottafava/Durand si sono imposte al tie-break proprio contro Piccoli/Salvador.

Percorso netto anche per Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, già vincitrici a Marina di Modica e seconde a Marina di Ravenna. Nella Pool B hanno superato 2-0 Peretti/Fiocco e poi 2-1 Pelloia/Mancinelli, coppia che aveva aperto la giornata battendo al tie-break Franzoni/Tallevi Diotallevi. Le due romagnole si sono successivamente riscattate con il 2-0 su Peretti/Fiocco, conquistando l’accesso agli ottavi.

Nella Pool C sono state Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi a prendersi il primo posto grazie al 2-0 contro Gorla/Pastorino e al combattuto 2-1 su Bertozzi/Sestini. Queste ultime avevano sorpreso Sanguigni/Balducci con un successo in due set, mentre Camilla Sanguigni e Sofia Balducci hanno evitato l’eliminazione battendo nettamente Gorla/Pastorino. La Pool D ha invece premiato Giada Benazzi ed Erika Ditta, capaci di piegare Barboni/Eaco in due set e Rottoli/Shpuza al termine di una battaglia chiusa 16-14 al tie-break. Un risultato significativo per una coppia che a Montesilvano aveva raggiunto i quarti di finale.

Gli ottavi femminili hanno regalato partite equilibrate. Franzoni/Tallevi Diotallevi hanno eliminato Rottoli/Shpuza con un doppio 23-21, migliorando così il tredicesimo posto della Coppa Italia. Sanguigni/Balducci hanno avuto la meglio su Pratesi/Orciani con due parziali tiratissimi, 26-24 e 23-21, mentre Pelloia/Mancinelli, vincitrici della tappa di San Cataldo e terze a Montesilvano, hanno fermato Ujka/Montedoro 21-19, 27-25. Più netto il successo di Bertozzi/Sestini, 21-9, 21-16 su Cottafava/Durand.

Questa mattina i quarti proporranno dunque They/Breidenbach-Franzoni/Tallevi Diotallevi, Sanguigni/Balducci-Benazzi/Ditta, Belliero Piccinin/Fezzi-Pelloia/Mancinelli e Bertozzi/Sestini-Puccinelli/Mattavelli. Particolarmente interessante il derby tra Sanguigni/Balducci e Benazzi/Ditta, mentre They/Breidenbach proveranno a proseguire una stagione nella quale hanno già raccolto due vittorie e numerosi piazzamenti di vertice.

Anche nel torneo maschile la prima fase ha delineato subito alcune candidature importanti. Viscovich/Borraccino, reduci dal successo nella Coppa Italia di Montesilvano e già quarti a Marina di Ravenna, hanno vinto la Pool A superando al tie-break Tosin/Marzolla e successivamente 2-0 Marini Da Costa/Acerbi. Questi ultimi avevano battuto Mussa/Luisetto al tie-break, ma Mussa/Luisetto hanno poi mantenuto aperto il loro torneo imponendosi in due set su Tosin/Marzolla.

Nella Pool B percorso perfetto per Marco Caminati e Marco Ulisse, nuova combinazione rispetto alle coppie protagoniste delle tappe precedenti. Hanno sconfitto 2-0 Bellosta/Grosso e poi Camozzi/Siccardi, con un secondo set particolarmente combattuto terminato 26-24. Camozzi/Siccardi, secondi a Marina di Ravenna e quarti nella Coppa Italia di Montesilvano, avevano esordito superando Frinolli/Pantalei, che successivamente hanno battuto Bellosta/Grosso.

La Pool C è stata conquistata da Paolo Ingrosso e Simone Podestà, vittoriosi 2-0 prima contro Milani/Carucci e poi contro Marchetto/Burgmann. Questi ultimi, vincitori a Termoli, avevano aperto il torneo con il successo al tie-break su Iurisci/Denina. Nella Pool D sono invece emersi Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, già vincitori a San Cataldo: 2-0 a Marini/Seregni e altro successo in due set contro Sacripanti/Titta, con un primo parziale risolto soltanto sul 28-26.

Gli ottavi hanno riportato tra le migliori otto Sacripanti/Titta, vincitori a Falconara e terzi a Marina di Ravenna, grazie al 2-0 su Iurisci/Denina. Marchetto/Burgmann hanno superato Mussa/Luisetto 22-20, 23-21, mentre Marini Da Costa/Acerbi hanno eliminato Frinolli/Pantalei in due set. L’unico ottavo maschile arrivato al tie-break è stato quello vinto da Camozzi/Siccardi su Marini/Seregni, 21-19, 17-21, 15-10.

Il programma dei quarti mette di fronte Ulisse/Caminati e Sacripanti/Titta, con questi ultimi chiamati a confermare la continuità mostrata durante la stagione, mentre la nuova coppia Ulisse/Caminati ha impressionato nella fase a gironi. Marchetto/Burgmann sfideranno Iervolino/Marchesan in un confronto tra due coppie che hanno già vinto una tappa in stagione, rispettivamente Termoli e San Cataldo. Ingrosso/Podestà se la vedranno con Marini Da Costa/Acerbi, mentre l’ultimo quarto opporrà Camozzi/Siccardi a Viscovich/Borraccino, rivincita della finale della Coppa Italia di Montesilvano, quando Viscovich/Borraccino chiusero al primo posto e Camozzi/Siccardi al quarto.