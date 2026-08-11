I ranking UCI di ciclismo: Scaroni approda in top15, Pogacar irraggiungibile. Italia quinta nazione

Sono stati diramati i nuovi ranking UCI. Per quanto riguarda i colori azzurri c’è da segnalare l’ingresso nella Top-15 da parte di Christian Scaroni, che in questo inizio di agosto ha ottenuto dei buoni risultati. L’italiano della XDS Astana Team ha infatti terminato al quarto posto la Classica di San Sebastian e poi si è reso protagonista di un ottimo Giro di Polonia, chiuso al settimo posto della classifica generale, sfiorando la vittoria in due tappe.

Ventunesimo posto per Giulio Pellizzari, mentre al ventiseiesimo c’è Giulio Ciccone, che sono gli altri due italiani meglio piazzati nel ranking mondiale. In testa ovviamente c’è sempre Tadej Pogacar che domina in maniera assoluto con ben 11321.75 punti. Alle spalle dello sloveno ci sono Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, con la Top-5 completata da Isaac Del Toro e Paul Seixas.

Per quanto riguarda, invece, il ranking per le nazioni, l’Italia è attualmente in quinta posizione. Una classifica che vede il Belgio davanti a tutte, con il podio completato da Francia e Danimarca. Quarto posto per la Slovenia proprio davanti all’Italia, mentre la Spagna è solamente al decimo posto.

RANKING UCI INDIVIDUALE

1 Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) 11321.75 punti

2 Remco Evenepoel (BEL, Red Bull – Bora – Hansgrohe) 7356.61

3 Jonas Vingegaard Hansen (DEN, Team Visma | Lease a Bike) 6866.39

4 Isaac Del Toro Romero (MEX, UAE Team Emirates XRG) 6308.46

5 Paul Seixas (FRA, Decathlon CMA CGM Team) 4800.71

6 Tom Pidcock (GBR, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) 4535.88

7 Jasper Philipsen (BEL, Alpecin-Premier Tech) 4136.62

8 Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) 3243.82

9 Mathieu Van der Poel (NED, Alpecin-Premier Tech) 3140.62

10 Lenny Martinez Sydney (FRA, Bahrain Victorious) 3087.38

11 Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) 3005

12 Mads Pedersen (DEN, Lidl-Trek) 2939.13

13 Mauro Schmid (SUI, Team Jayco AlUla) 2879.75

14 Christian Scaroni (ITA, XDS Astana Team) 2875

15 Wout Van Aert (BEL, Team Visma | Lease a Bike) 2824.57

16 Arnaud De Lie (BEL, Lotto Intermarché) 2788

17 Jai Hindley (AUS, Red Bull – Bora – Hansgrohe) 2662.75

18 Paul Magnier (FRA, Soudal Quick-Step) 2571

19 Richard Carapaz (ECU, EF Education – EasyPost) 2519.12

20 Tobias Lund Andresen (DEN, Decathlon CMA CGM Team) 2389

21 Giulio Pellizzari (ITA, Red Bull – Bora – Hansgrohe) 2350

26 Giulio Ciccone (ITA, Lidl-Trek) 2059.88

RANKING UCI SQUADRE

1 UAE Team Emirates XRG 23900.96 punti

2 Red Bull – Bora – Hansgrohe 18704.54

3 Team Visma | Lease a Bike 16787.59

4 Decathlon CMA CGM Team 14948.2

5 Lidl-Trek 13627.15

6 XDS Astana Team 11101.71

7 Bahrain Victorious 10489.02

8 Netcompany Ineos 9420.93

9 Alpecin-Premier Tech 8991.72

10 Soudal Quick-Step 8851.28

RANKING UCI PER NAZIONI

1 Belgio 23142.64

2 Francia 19144.95

3 Danimarca 18115.71

4 Slovenia 14377.71

5 Italia 13223.3

6 Gran Bretagna 11643.89

7 Australia 10442.89

8 Paesi Bassi 10347.86

9 Stati Uniti 9584.27

10 Spagna 9281.77