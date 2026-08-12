Christian Mantegazza continua il suo percorso nei 200 rana centrando la finale agli Europei di Parigi

Prosegue positivamente per i colori azzurri il pomeriggio della terza giornata degli Europei di nuoto in corsia 2026. Nel complesso di Parigi, si sono poco fa concluse le due semifinali dei 200 rana maschili con un solo italiano impegnato. Christian Mantegazza ha centrato pienamente l’obiettivo e rappresenterà il Bel Paese nell’ultimo atto in programma domani.

Il classe 2005 continuerà dunque la sua avventura nella rassegna continentale dopo una semifinale disputata magistralmente. Il milanese ha infatti gestito nella prima parte di gara per poi accelerare soprattutto nell’ultima vasca, guadagnando ben due posizioni negli ultimi metri. L’azzurro ha chiuso quindi al terzo posto con il crono di 2’09″87, il settimo dell’overall che gli ha garantito la finale.

Favorito numero uno per l’oro è il britannico Filip Nowacki, oggi con il miglior tempo delle due semifinali in 2’08″60. In lizza per il titolo anche l’austriaco Luka Mladenovic con il secondo tempo complessivo in 2’08″85. Terzo l’olandese Caspar Corbeau (2’09″00).