Christian Mantegazza con le idee chiare: “Ho imparato che va vissuto tutto al momento. Mi servirà per il futuro”

Christian Mantegazza ha concluso al sesto posto la sua prima finale della carriera agli Europei. Il lombardo ha concluso al sesto posto con il tempo di 2’09”83 al termine di una prova sicuramente positiva per l’azzurro. A vincere è stato il diciottenne britannico Filip Nowacki, che ha preceduto l’olandese Caspar Corbeau e l’austriaco Luca Mladenovic

Mantegazza molto felice ai microfoni di Rai Sport al termine della sua gara: “Sono molto soddisfatto. Una seconda prestazione sotto i due e dieci nel giro di pochi giorni è importante. Io ci ero andato solo una volta in carriera sotto questo muro fino a ieri. Ci ho provato fino in fondo e sono contentissimo. Comunque sesto in Europa non è nulla di scontato”.

Anche un bella riflessione da parte del ranista azzurro: “Quello che mi lascia questo Europeo e che ho imparato anche molto nell’ultimo mese è che nello sport bisogna vivere tutto al momento, senza pensare al forse o al se avessi fatto. Al di fuori del risultato questo è l’insegnamento che mi porto per le prossime competizioni”.