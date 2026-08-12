Christian Mantegazza accede alle semifinali dei 200 rana maschili. Prigoda il migliore nelle batterie

Si avvia verso la fine la mattinata della terza giornata degli Europei di nuoto in corsia 2026. Nella vasca di Parigi, si sono poco fa concluse le cinque batterie dei 200 rana maschili con un solo azzurro impegnato a centrare la qualificazione alle semifinali del pomeriggio. Christian Mantegazza ha pienamente raggiunto l’obiettivo e più tardi proverà ad entrare in finale.

L’italiano, impegnato nella penultima batteria, è stato autore di una prestazione positiva, chiusa al quarto posto con il crono di 2’10″69, il nono complessivo. Mantegazza ha sempre nuotato nelle prime tre posizioni prima di cedere leggermente nel finale senza particolari conseguenze. Il classe 2005 di Milano dovrà però alzare il livello nel pomeriggio per cercare il pass per la finale.

Il migliore delle batterie è stato l’atleta neutrale Kirill Prigoda, capace di stampare il tempo di 2’09″33 nella terza batteria. Bene anche il britannico Filip Nowacki con il secondo crono complessivo in 2’09″47. Vicino anche l’olandese Caspar Corbeau, terzo in 2’09″66.