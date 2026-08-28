Canoa velocità, Olympia Della Giustina approda in finale ai Mondiali nel C1 500. Ultimo atto per Amanda Embriaco nella paracanoa

A Poznan, in Polonia, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa, spazio in mattinata alle semifinali: l’Italia centra la Finale A nella specialità non olimpica del C1 500 femminile con Olympia Della Giustina e nella specialità paralimpica del KL3 200 femminile con Amanda Embriaco.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K1 1000 maschile Andrea Schera è quarto nella prima semifinale in 4’00″44 ed è il primo degli esclusi dalla Finale A, venendo relegato nella Finale B per il decimo posto. Nel K1 500 femminile Agata Fantini è settima nella terza semifinale in 2’11″32 e dovrà disputare la Finale C per il 19° posto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina si piazza al secondo posto nella terza semifinale in 2’19″94 ed accede alla Finale A con il settimo crono assoluto. Nel C1 500 maschile Nicolae Craciun si classifica quarto nella terza semifinale in 2’02″83 e per soli 3 centesimi manca l’accesso alla Finale A, dovendo così disputare la Finale B per il decimo posto.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL3 200 femminile Amanda Embriaco si classifica seconda in 54″39 nella seconda semifinale ed accede alla Finale A, mentre Zakaria Abakar Nouracham è nona in 1’06″08 e viene eliminata. Nel VL3 200 femminile la stessa Zakaria Abakar Nouracham è ottava nella prima semifinale in 1’17″21 ed anche in questo caso è eliminata.

Nel VL2 200 maschile Marius-Bogdan Ciustea è quarto nella prima semifinale in 1’01″92, si ferma a 0″80 dall’accesso all’ultimo atto, e dovrà disputare la Finale B per il 10° posto. Nel VL3 200 maschile, allo stesso modo, Mirko Nicoli è quinto nella seconda semifinale in 56″15 e viene relegato in Finale B.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel VL1 200 maschile Saif Eddine Gasmi è nono ed ultimo in semifinale con il crono di 1’28″31 ed è eliminato.