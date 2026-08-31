Calendario Mondiali basket femminile 2026: orari dai gironi alla finale, tv, programma, streaming

32 anni. Tanti ne erano passati dall’ultima volta in cui l’Italia aveva giocato i Mondiali di basket femminile. Dal 1994 al 2026 sono passate le generazioni, sono cambiati i tempi, sono cambiate anche le situazioni, ma ora il destino può essere lo stesso, quello iridato.

Il format è cambiato rispetto alle ultime edizioni: 16 partecipanti, 4 gironi da 4, ai quarti vanno le prime, seconde e terze giocano lo spareggio che, de facto, suona da ottavi di finale. Poi quarti, semifinali e finale. Tante le stelle WNBA in campo oltre a quelle americane, e tra queste l’Italia ne ha una che, col tempo, ha davvero raggiunto uno status di primo piano: Cecilia Zandalasini, tra i fari delle Golden State Valkyries. E sarà proprio lei a dover trascinare le azzurre in un raggruppamento per nulla scontato già a partire dalla Cechia.

I Mondiali di basket femminile 2026 si giocheranno a Berlino da venerdì 4 a domenica 13 settembre. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Basket (canale 209) come canale di riferimento e passaggi su Sky Sport Uno (201). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai2 (salvo diversa programmazione); anche la finale andrà in chiaro sui canali Rai. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per vivere al meglio l’evento.

CALENDARIO MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Fase a gironi

Girone A

Venerdì 4 settembre

Ore 11:30 Giappone-Mali

Ore 17:45 Spagna-Germania

Sabato 5 settembre

Ore 11:30 Mali-Spagna

Ore 18:00 Germania-Giappone

Lunedì 7 settembre

Ore 17:50 Germania-Mali

Ore 17:50 Giappone-Spagna

Girone B

Venerdì 4 settembre

Ore 14:30 Corea del Sud-Nigeria

Ore 21:00 Ungheria-Francia

Sabato 5 settembre

Ore 14:15 Nigeria-Ungheria

Ore 20:45 Francia-Corea del Sud

Lunedì 7 settembre

Ore 14:30 Nigeria-Francia

Ore 14:30 Ungheria-Corea del Sud

Girone C

Venerdì 4 settembre

Ore 11:30 Australia-Porto Rico

Ore 17:30 Belgio-Turchia

Domenica 6 settembre

Ore 11:30 Turchia-Australia

Ore 17:45 Porto Rico-Belgio

Lunedì 7 settembre

Ore 11:30 Belgio-Australia

Ore 11:30 Porto Rico-Turchia

Girone D

Venerdì 4 settembre

Ore 14:15 USA-Cina

Ore 20:15 Cechia-Italia

Domenica 6 settembre

Ore 14:30 Cina-Cechia

Ore 20:45 Italia-USA

Lunedì 7 settembre

Ore 20:45 USA-Cechia

Ore 20:45 Italia-Cina

Barrage / ottavi di finale

Martedì 8 settembre

Orari da allocare: 17:45, 20:45

Game 25 2A-3B

Game 26 2B-3A

Mercoledì 9 settembre

Orari da allocare: 17:45, 20:45

Game 27 3C-2D

Game 28 3D-2C

Quarti di finale

Giovedì 10 settembre

Orari: 11:30, 14:30, 17:45, 20:45 (ordine da allocare dopo il turno precedente)

Game 29 W27-1A

Game 30 W28-1B

Game 31 1C-W25

Game 32 1D-W26

Venerdì 11 settembre – Giorno di riposo

Semifinali

Sabato 12 settembre

Orari da allocare: 16:30, 20:00

Game 33 W29-W32

Game 34 W30-W31

Domenica 13 settembre

Ore 16:30 Finale 3°-4° posto

Ore 20:00 Finale 1°-2° posto

PROGRAMMA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Italia), RaiSport (finale; può variare con l’Italia), Sky Sport Uno (201, partite scelte), Sky Sport Basket (205, partite scelte)

Diretta streaming: RaiPlay (Italia, finale), SkyGo, Now (partite scelte), DAZN (tutte le partite)

Diretta Live testuale: OA Sport