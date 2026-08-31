Basket
Calendario Mondiali basket femminile 2026: orari dai gironi alla finale, tv, programma, streaming
32 anni. Tanti ne erano passati dall’ultima volta in cui l’Italia aveva giocato i Mondiali di basket femminile. Dal 1994 al 2026 sono passate le generazioni, sono cambiati i tempi, sono cambiate anche le situazioni, ma ora il destino può essere lo stesso, quello iridato.
Il format è cambiato rispetto alle ultime edizioni: 16 partecipanti, 4 gironi da 4, ai quarti vanno le prime, seconde e terze giocano lo spareggio che, de facto, suona da ottavi di finale. Poi quarti, semifinali e finale. Tante le stelle WNBA in campo oltre a quelle americane, e tra queste l’Italia ne ha una che, col tempo, ha davvero raggiunto uno status di primo piano: Cecilia Zandalasini, tra i fari delle Golden State Valkyries. E sarà proprio lei a dover trascinare le azzurre in un raggruppamento per nulla scontato già a partire dalla Cechia.
I Mondiali di basket femminile 2026 si giocheranno a Berlino da venerdì 4 a domenica 13 settembre. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Basket (canale 209) come canale di riferimento e passaggi su Sky Sport Uno (201). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai2 (salvo diversa programmazione); anche la finale andrà in chiaro sui canali Rai. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per vivere al meglio l’evento.
CALENDARIO MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026
Fase a gironi
Girone A
Venerdì 4 settembre
Ore 11:30 Giappone-Mali
Ore 17:45 Spagna-Germania
Sabato 5 settembre
Ore 11:30 Mali-Spagna
Ore 18:00 Germania-Giappone
Lunedì 7 settembre
Ore 17:50 Germania-Mali
Ore 17:50 Giappone-Spagna
Girone B
Venerdì 4 settembre
Ore 14:30 Corea del Sud-Nigeria
Ore 21:00 Ungheria-Francia
Sabato 5 settembre
Ore 14:15 Nigeria-Ungheria
Ore 20:45 Francia-Corea del Sud
Lunedì 7 settembre
Ore 14:30 Nigeria-Francia
Ore 14:30 Ungheria-Corea del Sud
Girone C
Venerdì 4 settembre
Ore 11:30 Australia-Porto Rico
Ore 17:30 Belgio-Turchia
Domenica 6 settembre
Ore 11:30 Turchia-Australia
Ore 17:45 Porto Rico-Belgio
Lunedì 7 settembre
Ore 11:30 Belgio-Australia
Ore 11:30 Porto Rico-Turchia
Girone D
Venerdì 4 settembre
Ore 14:15 USA-Cina
Ore 20:15 Cechia-Italia
Domenica 6 settembre
Ore 14:30 Cina-Cechia
Ore 20:45 Italia-USA
Lunedì 7 settembre
Ore 20:45 USA-Cechia
Ore 20:45 Italia-Cina
Barrage / ottavi di finale
Martedì 8 settembre
Orari da allocare: 17:45, 20:45
Game 25 2A-3B
Game 26 2B-3A
Mercoledì 9 settembre
Orari da allocare: 17:45, 20:45
Game 27 3C-2D
Game 28 3D-2C
Quarti di finale
Giovedì 10 settembre
Orari: 11:30, 14:30, 17:45, 20:45 (ordine da allocare dopo il turno precedente)
Game 29 W27-1A
Game 30 W28-1B
Game 31 1C-W25
Game 32 1D-W26
Venerdì 11 settembre – Giorno di riposo
Semifinali
Sabato 12 settembre
Orari da allocare: 16:30, 20:00
Game 33 W29-W32
Game 34 W30-W31
Domenica 13 settembre
Ore 16:30 Finale 3°-4° posto
Ore 20:00 Finale 1°-2° posto
PROGRAMMA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 (Italia), RaiSport (finale; può variare con l’Italia), Sky Sport Uno (201, partite scelte), Sky Sport Basket (205, partite scelte)
Diretta streaming: RaiPlay (Italia, finale), SkyGo, Now (partite scelte), DAZN (tutte le partite)
Diretta Live testuale: OA Sport