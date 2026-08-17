Calendario Europei ginnastica artistica maschile 2026: orari, tv, programma, streaming

Gli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile si disputeranno a Zagabria: sarà la capitale della Croazia a ospitare la rassegna continentale dal 19 al 23 agosto, si scenderà in pedana una settimana dopo l’evento femminile. La manifestazione rappresenterà uno snodo importante della stagione, visto che due mesi più tardi andranno in scena i Mondiali e verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play per le finali, prevista la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durata della manifestazione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Mercoledì 19 agosto

10.00-13.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), prima suddivisione (con Lituania, Ungheria, Bielorussia, Ucraina, Svezia, Georgia, Spagna)

14.00-17.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), seconda suddivisione (con Bulgaria, Russia, Cipro, Norvegia, Israele, Armenia, Irlanda, Belgio, Grecia, Cechia, Portogallo, Islanda)

17.45-21.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), terza suddivisione (con Italia, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Turchia, Finlandia, Gran Bretagna, Croazia, Slovenia, Austria, Germania)

Giovedì 20 agosto

10.00-12.50 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), prima suddivisione (con Italia, Spagna, Finlandia, Portogallo, Bulgaria, Lettonia)

14.00-16.50 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), seconda suddivisione (con Germania, Russia, Gran Bretagna, Turchia, Cechia, Belgio, Svezia, Francia, Svizzera, Ucraina)

17.30-20.30 Qualificazioni juniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre), terza suddivisione (con Bielorussia, Austria, Irlanda, Azerbaijan, Croazia, Grecia, Norvegia, Ungheria, Israele, Slovenia, Cipro, Paesi Bassi)

Venerdì 21 agosto

18.00-20.30 Finali di Specialità seniores maschili (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli)

Sabato 22 agosto

10.00-12.45 Finali di Specialità juniores maschili

16.30-19.00 Finali di Specialità seniores maschili (volteggio, parallele pari, sbarra)

Domenica 23 agosto

10.00-12.00 Finale all-around juniores maschile

14.00-17.05 Finale a squadre seniores maschile

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire) per le finali, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per le finali, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per tutta la durata dell’evento.