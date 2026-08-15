Calendario Europei 2026 oggi: orari atletica, nuoto e ginnastica artistica 15 agosto, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi, sabato 15 agosto, si disputerà un’altra giornata di gare degli Europei 2026 di atletica, nuoto e ginnastica artistica: al mattino per l’atletica spazio alla marcia e poi ad eptathlon, batterie e qualificazioni e per il nuoto alle batterie, nel pomeriggio per la ginnastica artistica in programma le finali di specialità, in serata previste per il nuoto semifinali e finali e per l’atletica le finali.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 8.30 E 20.45

Si inizierà alle 8.30 con l’atletica, con le gare della marcia, poi alle 9.30 sarà la volta del nuoto, con le batterie del mattino, mentre l’atletica riprenderà alle 11.25 con eptathlon, batterie e qualificazioni. La ginnastica artistica scatterà alle 15.00 con le finali di specialità. Nella sessione serale si partirà con il nuoto alle 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le 20.45.

La diretta tv sarà assicurata per l’atletica su Rai 2 HD (8.30-13.00 e 21.00-23.00), Rai Sport HD (13.00-14.30 e 20.20-21.00), Sky Sport Uno (8.30-14.10 e 21.45-23.00), Sky Sport Arena (8.30-14.10 e 20.30-23.00), Sky Sport 253 (salto triplo maschile dalle 21.15); per il nuoto su Rai Sport HD (9.30-11.30), Rai 2 HD (18.30-20.30), Sky Sport Uno (18.45-21.45), Sky Sport Max (9.30-11.45 e 18.30-21.45); per la ginnastica artistica Rai 2 HD (17.00-18.20).

La diretta streaming sarà fruibile per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per la ginnastica artistica su Rai Play Sport 1, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2026

Sabato 15 agosto

8.30 ATLETICA Mezza maratona di marcia maschile – Francesco Fortunato, Andrea Cosi, Gianluca Picchiottino

8.30 ATLETICA Mezza maratona di marcia femminile – Antonella Palmisano, Alexandrina Mihai, Michelle Cantò, Nicole Colombi

8.30 ATLETICA Maratona di marcia maschile – Massimo Stano, Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni

8.30 ATLETICA Maratona di marcia femminile – Eleonora Giorgi, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini

9.30 NUOTO Batterie 50m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti

9.48 NUOTO Batterie 200m farfalla donne – Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi

10.01 NUOTO Batterie 100m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri

10.24 NUOTO Batterie 50m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato

10.36 NUOTO Batterie 200m misti uomini – Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti

10.57 NUOTO Batterie staffetta 4x200m stile libero mista – Italia

11.25 ATLETICA Salto in lungo eptathlon – Sveva Gerevini

12.50 ATLETICA Qualificazioni salto in lungo femminile – Larissa Iapichino

12.55 ATLETICA Lancio del giavellotto eptathlon – Sveva Gerevini

13.15 ATLETICA Batterie 1500 metri femminili – Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini

13.40 ATLETICA Batterie staffetta 4×100 femminile – Italia

14.00 ATLETICA Batterie staffetta 4×100 maschile – Italia

15.00 GINNASTICA ARTISTICA Finali di Specialità, volteggio

15.50 GINNASTICA ARTISTICA Finali di Specialità, parallele asimmetriche – Elisa Iorio, Giulia Perotti

16.40 GINNASTICA ARTISTICA Finali di Specialità, trave – Manila Esposito

17.30 GINNASTICA ARTISTICA Finali di Specialità, corpo libero – Manila Esposito

18.30 NUOTO Finale 200m farfalla uomini – Alberto Razzetti

18.37 NUOTO Finale 50m stile libero donne – Sara Curtis

18.42 NUOTO Finale 50m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi

18.47 NUOTO Finale 200m misti donne – Anita Gastaldi

18.54 NUOTO Semifinali 50m stile libero uomini

19.01 NUOTO Semifinali 50m rana donne

19.20 NUOTO Finale 1500m stile libero uomini – Luca De Tullio

19.52 NUOTO Semifinali 200m farfalla donne

20.02 NUOTO Semifinali 200m misti uomini

20.12 NUOTO Finale 100m dorso donne

20.18 NUOTO Semifinali 100m dorso uomini

20.45 ATLETICA 800 metri eptathlon – Sveva Gerevini

20.47 NUOTO Finale staffetta 4x200m stile libero mista

21.01 ATLETICA Finale lancio del giavellotto maschile – Giovanni Frattini

21.07 ATLETICA Finale salto in alto femminile – Idea Pieroni, Asia Tavernini

21.10 ATLETICA Finale 400 metri femminili

21.17 ATLETICA Finale salto triplo maschile – Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Simone Biasutti

21.25 ATLETICA Finale 10000 metri maschili – Yeman Crippa, Francesco Guerra, Pasquale Selvarolo

22.07 ATLETICA Finale 1500 metri maschili – Piero Arese

22.33 ATLETICA Finale staffetta 4×100 maschile

22.48 ATLETICA Finale staffetta 4×100 femminile

PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: per l’atletica Rai 2 HD 8.30-13.00 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 13.00-14.30 e 20.20-21.00, Sky Sport Uno (201) 8.30-14.10 e 21.45-23.00, Sky Sport Arena (204) 8.30-14.10 e 20.30-23.00, Sky Sport 253 per il salto triplo maschile dalle 21.15; per il nuoto Rai Sport HD 9.30-11.30, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.45-21.45, Sky Sport Max (206) 9.30-11.45 e 18.30-21.45; per la ginnastica artistica Rai 2 HD 17.00-18.20.

Diretta streaming: per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN; per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per la ginnastica artistica Rai Play Sport 1.

Diretta testuale: OA Sport.