Artistica
Calendario Europei 2026 oggi: orari atletica, nuoto e ginnastica artistica 14 agosto, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, venerdì 14 agosto, si disputerà un’altra giornata di gare degli Europei 2026 di atletica, nuoto e ginnastica artistica: per nuoto ed atletica al mattino spazio alle batterie ed alle qualificazioni e nel pomeriggio semifinali e finali; per la ginnastica artistica in programma le qualificazioni junior femminili.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 20.35
Si inizierà alle ore 9.30 col nuoto, con le batterie del mattino, mentre la ginnastica artistica scatterà alle 10.00 con le qualificazioni junior femminili, mentre per l’atletica occorrerà attendere le ore 11.35. Allo stesso modo nella sessione serale si partirà con il nuoto alle ore 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le ore 20.35.
La diretta tv sarà assicurata per il nuoto su Rai 2 HD (9.30-11.30 e 18.30-20.30), Sky Sport Uno (9.30-11.30 e 18.30-20.50), Sky Sport Max (9.30-12.00 e 18.30-20.50); per l’atletica su Rai 2 HD (11.30-13.00 e 21.00-23.00), Rai Sport HD (13.00-14.15 e 20.30-21.00), Sky Sport Uno (11.30-13.20 e 20.50-23.00), Sky Sport Arena (11.35-13.20 e 20.30-23.00).
La diretta streaming sarà fruibile per la ginnastica artistica su gymtv.online; per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI 2026
Venerdì 14 agosto
9.30 NUOTO Batterie 50m stile libero donne – Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci
9.44 NUOTO Batterie 50m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti
10.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni junior femminili, prima suddivisione – Italia
10.01 NUOTO Batterie 100m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Federica Toma
10.18 NUOTO Batterie 200m farfalla uomini – Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti
10.34 NUOTO Batterie 200m misti donne – Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano
10.47 NUOTO Batterie staffetta 4x100m stile libero mista – Italia
11.00 NUOTO Batterie 1500m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato
11.35 ATLETICA 100 ostacoli eptathlon – Sveva Gerevini
11.40 ATLETICA Qualificazioni lancio del giavellotto femminile – Paola Padovan
11.50 ATLETICA Qualificazioni salto con l’asta maschile – Matteo Oliveri
12.05 ATLETICA Batterie staffetta 4×400 maschile – Italia
12.25 ATLETICA Salto in alto eptathlon – Sveva Gerevini
12.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni junior femminili, seconda suddivisione
12.35 ATLETICA Batterie staffetta 4×400 femminile – Italia
13.05 ATLETICA Batterie 1500 metri maschili – Pietro Arese, Joao Bussotti
15.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni junior femminili, terza suddivisione
18.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni junior femminili, quarta suddivisione
18.30 NUOTO Finale 100m farfalla donne
18.36 NUOTO Finale 200m stile libero uomini – Carlos D’Ambrosio
18.43 NUOTO Finale 200m rana donne
18.50 NUOTO Semifinali 100m dorso donne
18.59 NUOTO Semifinali 50m rana uomini
19.18 NUOTO Semifinali 50m stile libero donne
19.25 NUOTO Semifinali 200m farfalla uomini
19.35 NUOTO Semifinali 200m misti donne
19.51 NUOTO Finale 50m dorso uomini – Thomas Ceccon
19.56 NUOTO Finale 1500m stile libero donne – Simona Quadarella
20.16 NUOTO Finale staffetta 4x100m stile libero mista
20.35 ATLETICA Lancio del peso eptathlon – Sveva Gerevini
20.45 ATLETICA Finale 10000 metri femminili – Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Elisa Palmero
21.00 ATLETICA Finale salto in alto maschile – Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Christian Falocchi, Edoardo Stronati
21.30 ATLETICA Finale lancio del disco femminile
21.40 ATLETICA Finale 400 ostacoli maschili – Alessandro Sibilio
21.55 ATLETICA 200 metri eptathlon – Sveva Gerevini
22.25 ATLETICA Finale 200 metri maschili – Fausto Desalu, Filippo Dezza
22.46 ATLETICA Finale 800 metri femminili – Eloisa Coiro
PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: per il nuoto Rai 2 HD 9.30-11.30 e 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 9.30-11.30 e 18.30-20.50, Sky Sport Max (206) 9.30-12.00 e 18.30-20.50; per l’atletica Rai 2 HD 11.30-13.00 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 13.00-14.15 e 20.30-21.00, Sky Sport Uno (201) 11.30-13.20 e 20.50-23.00, Sky Sport Arena (204) 11.35-13.20 e 20.30-23.00.
Diretta streaming: per la ginnastica artistica gymtv.online; per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN.
Diretta testuale: OA Sport.