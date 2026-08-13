Calendario Europei 2026 oggi in tv: orari atletica, nuoto e ginnastica artistica 13 agosto, streaming, azzurri in gara

Oggi, giovedì 13 agosto, si disputerà un’altra giornata di gare degli Europei senior 2026 di atletica, nuoto e ginnastica artistica: per nuoto ed atletica al mattino spazio alle batterie ed alle qualificazioni e nel pomeriggio semifinali e finali; per la ginnastica artistica in programma le qualificazioni femminili.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA (MINUTO PER MINUTO DALLE 13.30)

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 19.35

Si inizierà alle ore 9.30 col nuoto, con le batterie del mattino, e con la ginnastica artistica, con le qualificazioni femminili, mentre per l’atletica occorrerà attendere le ore 11.33. Allo stesso modo nella sessione serale si partirà con il nuoto alle ore 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le ore 19.35.

La diretta tv sarà assicurata per il nuoto su Rai 2 HD (9.30-11.30 e 18.30-20.15), Sky Sport Uno (9.30-11.30 e 18.30-20.20), Sky Sport Max (9.30-12.00 e 18.30-20.20); per l’atletica su Rai 2 HD (11.30-13.00, 20.15-20.30 e 21.00-23.00), Rai Sport HD (13.00-16.50 e 20.30-21.00), Sky Sport Uno (11.30-16.50 e 20.20-23.00), Sky Sport Arena (11.30-16.50 e 19.30-23.00).

La diretta streaming sarà fruibile per la ginnastica artistica su gymtv.online; per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2026

Giovedì 13 agosto

9.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni femminili, prima suddivisione

9.30 NUOTO Batterie 200m stile libero uomini – Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Alessandro Ragaini

10.04 NUOTO Batterie 100m farfalla donne – Paola Borrelli, Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi

10.19 NUOTO Batterie 50m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzari

10.40 NUOTO Batterie 200m rana donne – Lisa Angiolini, Anna Pirovano

10.54 NUOTO Batterie Staffetta 4x100m stile libero uomini – Italia

11.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

11.07 NUOTO Batterie 1500m stile libero donne – Simona Quadarella

11.33 ATLETICA 110 ostacoli decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

11.55 ATLETICA Qualificazioni salto in alto femminile – Marta Morara, Idea Pieroni, Asia Tavernini

12.05 ATLETICA Batterie 200 metri maschili – Filippo Dezza, Eduardo Longobardi

12.20 ATLETICA Lancio del disco decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

12.30 ATLETICA Batterie 3000 siepi maschili – Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami

13.10 ATLETICA Semifinali 800 metri femminili – Eloisa Coiro

13.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni femminili, terza suddivisione

13.45 ATLETICA Semifinali 400 metri femminili – Anna Polinari, Alice Mangione, Alessandra Bonora

14.00 ATLETICA Salto con l’asta decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

14.48 ATLETICA Qualificazioni lancio del giavellotto maschile – Michele Fina, Giovanni Frattini

16.30 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

18.30 NUOTO Finale 100m farfalla uomini

18.36 NUOTO Finale 50m dorso donne – Sara Curtis

18.41 NUOTO Semifinali 200m stile libero uomini

18.51 NUOTO Semifinali 100m farfalla donne

19.00 GINNASTICA ARTISTICA Qualificazioni femminili, quinta suddivisione – Italia

19.00 NUOTO Semifinali 50m dorso uomini

19.07 NUOTO Semifinali 200m rana donne

19.29 NUOTO Finale 200m rana uomini – Christian Mantegazza

19.35 ATLETICA Lancio del giavellotto decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

19.36 NUOTO Finale 200m stile libero donne

19.43 NUOTO Finale staffetta 4x100m stile libero uomini

20.40 ATLETICA Finale salto triplo femminile – Dariya Derkach, Erika Saraceni

20.50 ATLETICA Finale salto con l’asta femminile

21.05 ATLETICA Semifinali 200 metri maschili – Fausto Desalu

21.29 ATLETICA Finale 3000 siepi femminili

21.45 ATLETICA Finale lancio del disco maschile

22.10 ATLETICA 1500 metri decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

22.28 ATLETICA Finale 800 metri maschili – Francesco Pernici

22.50 ATLETICA Finale 200 metri femminili

PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: per il nuoto Rai 2 HD 9.30-11.30 e 18.30-20.15, Sky Sport Uno (201) 9.30-11.30 e 18.30-20.20, Sky Sport Max (206) 9.30-12.00 e 18.30-20.20; per l’atletica Rai 2 HD 11.30-13.00, 20.15-20.30 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 13.00-16.50 e 20.30-21.00, Sky Sport Uno (201) 11.30-16.50 e 20.20-23.00, Sky Sport Arena (204) 11.30-16.50 e 19.30-23.00.

Diretta streaming: per la ginnastica artistica gymtv.online; per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.