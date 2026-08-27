Calcio
Calcio femminile, l’Italia vince in rimonta contro il Marocco ai Giochi del Mediterraneo
Bene così. Arriva un’altra vittoria per la Nazionale italiana di calcio femminile attualmente impegnata in quel di Taranto per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Le azzurre infatti hanno battuto il Marocco per 3-1, reagendo con personalità ad una situazione di svantaggio ed attestandosi a sette punti in classifica.
L’inizio infatti è decisamente in salita per le nostre ragazze, costrette ad inseguire le avversarie che, al quattordicesimo giro di orologio, mettono il musetto davanti approfittando della rete di Sara El Jajouti. Ma la risposta delle nostre ragazze non tarda ad arrivare, così al 38’ Agata Pinchi mette a referto la rete dell’1-1 che ripristina gli equilibri iniziali per un parziale che proseguirà fino alla fine della prima frazione.
La musica cambia nella ripresa, quando l’Italia mette la quinta firmando il 2-1 con Giulia Guerzoni preludio del tris calato al 76’ da Daria Rosso, la quale ha certificato una superiorità visibile anche nelle statistiche, considerando la bellezza di nove tiri in porta contro i quattro delle avversarie.
Tra poco meno di 48 ore, dunque sabato 29 agosto, l’Italia scenderà in campo per l’ultimo match della fase a gironi, lanciando il guanto di sfida al Portogallo, mentre in quel di Brindisi si giocherà Slovenia-Kosovo.