Bejlek analizza il successo su Sabalenka: “Sono senza parole. Ho giocato d’istinto”

La prima vittoria contro una giocatrice tra le prime dieci del ranking rappresenta sempre un risultato di sicuro prestigio, se poi il successo arriva con la numero uno la gioia allora può diventare incontenibile. La ceca Sara Bejlek centra il risultato più prestigioso della propria carriera superando negli ottavi di finale del torneo di Cincinnati Aryna Sabalenka.

La numero trentacinque del mondo, classe 2006, firma una partita incredibile nella quale rimonta dall’1-5 nel tie-break del primo set per poi imporsi 9-7 al quarto set point. Bejlek, non contenta, si ripete nella seconda frazione di gioco quando, grazie alla micidiale striscia di cinque giochi consecutivi, passa dall’1-4 al definitivo 6-4.

Diventa impossibile nascondere l’enorme soddisfazione per il clamoroso risultato: “Sono senza parole. È tutto incredibile, sono così felice. Sono davvero senza parole. Ho semplicemente giocato come mi sentivo, ma la verità è che non ci ho pensato troppo: ho giocato d’istinto”.

Sulla chiave del successo e i risvolti positivi del risultato: “La mia chiave? Cercare di non essere nervosa, giocare e basta, tutto qui. Questa vittoria mi darà tantissima fiducia. Questa vittoria mi aiuterà a continuare a crederci a prescindere da tutto”.