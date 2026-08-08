Beach volley, Gottardi/Orsi Toth fanno tre su tre ad Amburgo: quarti conquistati senza perdere un set

Tre partite, tre vittorie e neppure un set lasciato per strada. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno chiuso da imbattute il Pool D dell’Elite16 di Amburgo, conquistando direttamente un posto nei quarti di finale e confermando quanto di buono avevano mostrato nella giornata inaugurale del main draw. Dopo i successi contro Ana Patrícia/Carol Horta e Fejes/Clancy, le azzurre hanno completato l’opera battendo con autorità anche le tedesche Sandra/Kim per 2-0 (21-15, 21-16). Una prestazione molto solida, costruita soprattutto sull’eccellente continuità nel cambio palla e sulla capacità di trasformare in punti una quantità impressionante di occasioni in fase break.

Nel primo set Sandra/Kim provano inizialmente a mettere pressione alle italiane e riescono a restare davanti nelle primissime battute. Gottardi e Orsi Toth non si scompongono, agganciano progressivamente le avversarie e, dopo una fase centrale ancora abbastanza equilibrata, cominciano ad aumentare il ritmo. Dal 10-9 tedesco cambia completamente l’inerzia: le azzurre trovano continuità in difesa e contrattacco, piazzano una serie di break che permette prima il sorpasso e poi l’allungo. Il vantaggio cresce fino al 17-14, quindi Gottardi e Orsi Toth non concedono più nulla, scappando sul 20-14 prima di chiudere 21-15 in appena quattordici minuti.

Ancora più impressionante la gestione del secondo parziale. Le tedesche provano nuovamente a partire forte, ma dal 4-3 le italiane prendono progressivamente il comando. Arriva un primo strappo fino al 7-4, Sandra e Kim recuperano qualcosa, ma ogni tentativo di riavvicinamento viene immediatamente respinto. A metà set Gottardi e Orsi Toth sono avanti 12-10, poi allungano sul 15-12 e soprattutto nella parte conclusiva dimostrano una superiorità netta nel cambio palla. Dal 17-15 le azzurre concedono alle padrone di casa appena un altro punto e completano la loro marcia con il 21-16 che chiude l’incontro in trenta minuti.

I numeri spiegano molto bene la qualità della prova italiana. Gottardi/Orsi Toth hanno chiuso con l’80% di side-out, 25 cambi palla riusciti su 31, contro il 59% delle tedesche (25/42). Ancora più significativo il divario nella fase break: 17 punti conquistati dalle italiane contro appena 6 delle avversarie. Nel primo set il cambio palla azzurro si è attestato al 73%, per salire addirittura all’87% nel secondo parziale, quando Sandra/Kim hanno trovato appena due break point. Ancora una volta molto importante il lavoro dei due fondamentali complementari della coppia. Reka Orsi Toth ha sostenuto gran parte del peso offensivo, chiudendo con 18 attacchi vincenti su 31 e nessun errore in ricezione su 16 palloni ricevuti. Gottardi ha aggiunto 8 punti in attacco e 3 muri vincenti, oltre a un ace, garantendo quella presenza a rete che ha permesso alle azzurre di aumentare costantemente la pressione sulle avversarie. Proprio l’equilibrio fra difesa, muro e qualità del cambio palla rappresenta probabilmente la nota più incoraggiante dei tre incontri disputati ad Amburgo.

Il quarto di finale delle italiane sarà contro la vincente dell’ottavo tra Mäder/Kernen e Müller/Tillmann, in programma questa mattina. L’incrocio più insidioso, almeno guardando alla stagione, sarebbe quello con le tedesche. Svenja Müller e Cinja Tillmann hanno infatti già battuto Gottardi/Orsi Toth a Ostrava, imponendosi nettamente 2-0 (21-15, 21-17). Quella trasferta ceca fu particolarmente amara per le azzurre, eliminate dopo aver perso anche contro Grüne/Ittlinger. Da allora, però, il rendimento della coppia italiana è cresciuto: secondo posto nell’Elite16 di Brasília, nono a Ostrava e Gstaad e adesso almeno un altro quarto di finale già assicurato ad Amburgo.

Nel resto del torneo femminile Melissa/Brandie hanno conquistato la Pool A. Le canadesi hanno battuto Müller/Tillmann 2-0 (21-17, 21-12) dopo il successo inaugurale sulle ucraine Serdiuk/Romaniuk, mentre l’ultima sfida contro Thamela/Victoria si è conclusa per il ritiro della coppia brasiliana. Le tedesche Müller/Tillmann hanno blindato il secondo posto superando Serdiuk/Romaniuk 2-1 (21-15, 18-21, 15-10), mentre Thamela/Victoria avevano precedentemente sconfitto le ucraine al tie-break 2-1 (16-21, 21-12, 16-14).

Nella Pool B percorso netto per Carol/Rebecca, che dopo il 2-0 su Beutel/Schürholz hanno battuto anche Hughes/Batenhorst 2-0 (21-16, 21-19) e hanno beneficiato poi del ritiro di Mäder/Kernen. Le statunitensi hanno comunque conquistato due vittorie, l’ultima con Beutel/Schürholz per 2-0 (21-14, 21-18). Nella Pool C dominio di Tina/Anastasija, capaci di completare il tris battendo Brunner/Hüberli 2-0 (21-18, 21-16). Le tedesche Grüne/Uhl hanno invece trovato il successo necessario contro Shaw/Phillips con un convincente 2-0 (21-11, 21-19).

Sono dunque già qualificate ai quarti Melissa/Brandie, Carol/Rebecca, Tina/Anastasija e Gottardi/Orsi Toth. Gli ottavi mettono di fronte Fejes/Clancy-Grüne/Uhl, Hughes/Batenhorst-Thamela/Victoria, Mäder/Kernen-Müller/Tillmann e Sandra/Kim-Brunner/Hüberli.

Anche nel torneo maschile si è completata la fase a gironi. Nella Pool A gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson hanno chiuso al comando dopo aver battuto Mol H./Berntsen 2-0 (21-17, 21-18) e beneficiato poi del ritiro di Bryl/Łosiak. I norvegesi hanno chiuso con un successo su Bedritis/Rinkevics per 2-0 (21-15, 21-18), mentre i lettoni avevano precedentemente travolto Bryl/Łosiak 2-0 (21-15, 21-15).

La Pool B ha premiato gli olandesi van de Velde/de Groot, probabilmente una delle formazioni più convincenti della prima fase. Dopo aver battuto Evandro/Arthur Lanci, hanno superato anche Boermans/Brouwer 2-0 (21-11, 21-18) e Huster/Winter 2-0 (21-14, 21-13). Boermans/Brouwer si sono riscattati nell’ultima giornata battendo Evandro/Arthur Lanci 2-0 (21-10, 22-20), mentre i brasiliani avevano precedentemente regolato Huster/Winter 21-14, 21-13.

Nella Pool C percorso perfetto per Anders Mol e Christian Sørum, che hanno chiuso con tre successi. Dopo Sepka/Sedlak ed Ehlers/Wüst, i norvegesi hanno sconfitto anche Chouikh/Genevieve-Gardoque 2-0 (21-19, 21-11). Ehlers/Wüst hanno conquistato il secondo successo superando Sepka/Sedlak 2-0 (21-19, 21-17). Nella Pool D, invece, tre vittorie per Plavins/Fokerots, che hanno battuto nello scontro diretto Henning/Pfretzschner 2-0 (21-19, 22-20). Gli svizzeri Friedli/Jordan hanno evitato l’eliminazione superando Schalk/Shaw al tie-break 2-1 (21-16, 17-21, 16-14).

I quattro vincitori dei gironi, Hölting Nilsson/Andersson, van de Velde/de Groot, Mol/Sørum e Plavins/Fokerots, sono già ai quarti. Per raggiungerli bisognerà passare dagli ottavi: Henning/Pfretzschner-Chouikh/Genevieve-Gardoque, Boermans/Brouwer-Bedritis/Rinkevics, Evandro/Arthur Lanci-Mol H./Berntsen e Friedli/Jordan-Ehlers/Wüst completeranno il tabellone della fase a eliminazione diretta dell’Elite16 di Amburgo.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Melissa/Brandie CAN – Serdiuk/Romaniuk UKR 2-0 (21-19, 21-16)

Thamela/Victoria BRA – Müller/Tillmann GER 0-2 (18-21, 19-21)

Melissa/Brandie CAN – Müller/Tillmann GER 2-0 (21-17, 21-12)

Thamela/Victoria BRA – Serdiuk/Romaniuk UKR 2-1 (16-21, 21-12, 16-14)

Melissa/Brandie CAN – Thamela/Victoria BRA vittoria CAN per infortunio BRA

Müller/Tillmann GER – Serdiuk/Romaniuk UKR 2-1 (21-15, 18-21, 15-10)

Pool B

Carol/Rebecca BRA – Beutel/Schürholz GER 2-0 (21-13, 21-14)

Mäder/Kernen SUI – Hughes/Batenhorst USA 0-2 (19-21, 20-22)

Carol/Rebecca BRA – Hughes/Batenhorst USA 2-0 (21-16, 21-19)

Mäder/Kernen SUI – Beutel/Schürholz GER 2-0 (21-14, 22-20)

Carol/Rebecca BRA – Mäder/Kernen SUI vittoria BRA per infortunio SUI

Hughes/Batenhorst USA – Beutel/Schürholz GER 2-0 (21-14, 21-18)

Pool C

Tina/Anastasija LAT – Grüne/Uhl GER 2-0 (21-17, 21-19)

Brunner/Hüberli SUI – Shaw/Phillips USA 2-0 (21-18, 21-14)

Tina/Anastasija LAT – Shaw/Phillips USA 2-1 (21-19, 19-21, 15-12)

Brunner/Hüberli SUI – Grüne/Uhl GER 2-0 (21-17, 21-17)

Tina/Anastasija LAT – Brunner/Hüberli SUI 2-0 (21-18, 21-16)

Shaw/Phillips USA – Grüne/Uhl GER 0-2 (11-21, 19-21)

Pool D

Sandra/Kim GER – Fejes/Clancy AUS 0-2 (14-21, 14-21)

Gottardi/Orsi Toth ITA – Ana Patrícia/Carol Horta BRA 2-0 (21-13, 21-18)

Sandra/Kim GER – Ana Patrícia/Carol Horta BRA 2-0 (21-18, 21-15)

Gottardi/Orsi Toth ITA – Fejes/Clancy AUS 2-0 (21-18, 21-19)

Sandra/Kim GER – Gottardi/Orsi Toth ITA 0-2 (15-21, 16-21)

Ana Patrícia/Carol Horta BRA – Fejes/Clancy AUS 1-2 (21-11, 16-21, 10-15)

Ottavi di finale: 08 agosto, ore 09.00 Fejes/Clancy AUS – Grüne/Uhl GER

08 agosto, ore 09.00 Hughes/Batenhorst USA – Thamela/Victoria BRA

08 agosto, ore 10.00 Mäder/Kernen SUI – Müller/Tillmann GER

08 agosto, ore 10.00 Sandra/Kim GER – Brunner/Hüberli SUI

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Hölting Nilsson/Andersson SWE – Bedritis/Rinkevics LAT 2-0 (21-16, 21-19)

Bryl/Łosiak POL – Mol/Berntsen NOR 0-2 (26-28, 19-21)

Hölting Nilsson/Andersson SWE – Mol/Berntsen NOR 2-0 (21-17, 21-18)

Bryl/Łosiak POL – Bedritis/Rinkevics LAT 0-2 (15-21, 15-21)

Hölting Nilsson/Andersson SWE – Bryl/Łosiak POL vittoria SWE per infortunio POL

Mol/Berntsen NOR – Bedritis/Rinkevics LAT 2-0 (21-15, 21-18)

Pool B

Boermans/Brouwer NED – Huster/Winter GER 0-2 (23-25, 19-21)

Evandro/Arthur Lanci BRA – van de Velde/de Groot NED 0-2 (21-23, 19-21)

Boermans/Brouwer NED – van de Velde/de Groot NED 0-2 (11-21, 18-21)

Evandro/Arthur Lanci BRA – Huster/Winter GER 2-0 (21-14, 21-13)

Boermans/Brouwer NED – Evandro/Arthur Lanci BRA 2-0 (21-10, 22-20)

van de Velde/de Groot NED – Huster/Winter GER 2-0 (21-14, 21-13)

Pool C

Mol/Sørum NOR – Sepka/Sedlak CZE 2-1 (21-15, 14-21, 16-14)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA – Ehlers/Wüst GER 0-2 (17-21, 11-21)

Mol/Sørum NOR – Ehlers/Wüst GER 2-0 (21-16, 21-14)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA – Sepka/Sedlak CZE 2-1 (24-22, 23-25, 15-11)

Mol/Sørum NOR – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA 2-0 (21-19, 21-11)

Ehlers/Wüst GER – Sepka/Sedlak CZE 2-0 (21-19, 21-17)

Pool D

Henning/Pfretzschner GER – Friedli/Jordan SUI 2-0 (21-13, 21-17)

Plavins/Fokerots LAT – Schalk/Shaw USA 2-0 (21-14, 25-23)

Henning/Pfretzschner GER – Schalk/Shaw USA 2-1 (17-21, 22-20, 15-12)

Plavins/Fokerots LAT – Friedli/Jordan SUI 2-0 (21-16, 21-19)

Henning/Pfretzschner GER – Plavins/Fokerots LAT 0-2 (19-21, 20-22)

Schalk/Shaw USA – Friedli/Jordan SUI 1-2 (16-21, 21-17, 14-16)

Ottavi di finale: 08 agosto, ore 11.00 Henning/Pfretzschner GER – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA

08 agosto, ore 11.00 Boermans/Brouwer NED – Bedritis/Rinkevics LAT

08 agosto, ore 12.00 Evandro/Arthur Lanci BRA – Mol/Berntsen NOR

08 agosto, ore 12.00 Friedli/Jordan SUI – Ehlers/Wüst GER