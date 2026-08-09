Beach volley, Cordenons incorona Puccinelli/Mattavelli e Marchetto/Burgmann: per entrambi è il bis stagionale

Si chiude nel segno di Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli e Tobia Marchetto/Michael Burgmann la settima tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Cordenons. Due successi importanti anche in prospettiva stagionale: Puccinelli e Mattavelli conquistano la seconda vittoria insieme dopo quella di Marina di Modica, mentre Marchetto e Burgmann fanno altrettanto, tornando sul gradino più alto del podio dopo il successo ottenuto a Termoli. Una giornata conclusiva ricca di partite combattute soprattutto nel tabellone maschile, con tre dei quattro quarti di finale e la sfida per il titolo risolti al tie-break.

Nel torneo femminile Puccinelli/Mattavelli hanno completato un percorso domenicale senza perdere neppure un set. Nei quarti hanno lasciato poco spazio a Bertozzi/Sestini, battute 21-14, 21-11, per poi ripetersi in semifinale contro Belliero Piccinin/Fezzi con un netto 21-14, 21-15. Dall’altra parte del tabellone They/Breidenbach, già vincitrici in questa stagione a Termoli e Marina di Ravenna, hanno dovuto faticare maggiormente per conquistare l’ennesima finale. Dopo il 21-15, 21-12 inflitto nei quarti a Franzoni/Tallevi Diotallevi, la coppia ha trovato una grande resistenza da parte di Sanguigni/Balducci. La prima semifinale è stata infatti una delle sfide più equilibrate della giornata. Sanguigni/Balducci hanno conquistato il primo set 23-21, ma They/Breidenbach hanno reagito aggiudicandosi il secondo 21-19 e prendendo poi definitivamente il comando nel tie-break, chiuso 15-10.

La finale ha quindi messo di fronte due delle coppie più vincenti viste nelle prime sette tappe. Puccinelli/Mattavelli hanno fermato They/Breidenbach sul 2-0, ma il punteggio racconta una partita tutt’altro che scontata. Dopo il 21-18 del primo parziale, il secondo è arrivato ai vantaggi e Puccinelli/Mattavelli hanno trovato lo spunto decisivo per chiudere 23-21. Per loro è il secondo successo stagionale insieme, dopo Marina di Modica, oltre al secondo posto di Marina di Ravenna e al quinto di Montesilvano. They/Breidenbach devono invece accontentarsi della piazza d’onore dopo le vittorie di Termoli e Marina di Ravenna, il secondo posto di Marina di Modica e quello già ottenuto una settimana fa nella Coppa Italia di Montesilvano. Il terzo gradino del podio è andato a Belliero Piccinin/Fezzi, capaci di superare Sanguigni/Balducci 24-22, 21-17. Nei quarti Belliero Piccinin/Fezzi avevano eliminato Pelloia/Mancinelli 21-10, 22-20, mentre Sanguigni/Balducci avevano avuto la meglio 21-15, 21-12 su Benazzi/Ditta.

Spettacolo e grande equilibrio nel torneo maschile, dove Marchetto/Burgmann hanno centrato il secondo successo stagionale dopo quello di Termoli. La loro domenica è stata tutt’altro che semplice. Nei quarti Iervolino/Marchesan hanno trascinato la sfida al tie-break dopo un secondo set interminabile: Marchetto/Burgmann hanno vinto il primo 21-18, perso il successivo addirittura 31-33 e poi dominato il terzo 15-8. Altrettanto combattuta la semifinale contro Ulisse/Caminati. Marchetto/Burgmann hanno strappato ai vantaggi il primo set per 23-21, ma gli avversari hanno risposto aggiudicandosi il secondo 25-23. Ancora una volta la coppia vincitrice di Termoli ha trovato le energie necessarie nel tie-break, imponendosi 15-12 e conquistando la seconda finale stagionale.

Dall’altra parte del tabellone è arrivata una delle sorprese più interessanti della tappa. Gabriel Marini Da Costa/Raoul Acerbi hanno raggiunto la finale superando prima Ingrosso/Podestà al termine di una battaglia: 18-21, 21-16, 17-15. In semifinale hanno poi sconfitto in due set Camozzi/Siccardi, con parziali comunque equilibrati di 21-19, 22-20. Camozzi/Siccardi erano stati gli unici a risolvere il proprio quarto in due set, battendo 21-16, 21-16 Viscovich/Borraccino, mentre Ulisse/Caminati avevano eliminato Sacripanti/Titta 21-19, 12-21, 15-12.

Anche la finale ha richiesto tre set. Marini Da Costa/Acerbi sono partiti meglio e hanno conquistato nettamente il primo parziale 21-14, mettendo Marchetto/Burgmann nella condizione di dover inseguire. La reazione dei due è arrivata nel secondo set, vinto 21-18, prima dell’allungo decisivo nel tie-break. Il 15-11 ha consegnato a Marchetto/Burgmann il titolo di Cordenons, il secondo della stagione dopo Termoli. Un risultato che conferma la loro capacità di arrivare fino in fondo dopo alcune tappe meno fortunate: noni a Marina di Ravenna e Marina di Modica e quinti nella Coppa Italia di Montesilvano.

A completare il podio maschile sono stati Ulisse/Caminati, vincitori con un netto 21-16, 21-11 su Camozzi/Siccardi nella finale per il terzo posto. Per Caminati arriva così un altro piazzamento di rilievo dopo i numerosi podi ottenuti nelle precedenti tappe con Enrico Rossi, mentre Ulisse torna sul podio dopo la vittoria conquistata a Marina di Ravenna in coppia con Giacomo Spadoni. Cordenons incorona dunque due coppie già vincitrici nel circuito 2026: Puccinelli/Mattavelli e Marchetto/Burgmann salgono entrambe a quota due successi stagionali insieme.