Basket femminile, Martina Kacerik lascia il raduno dell’Italia per un problema fisico e dice addio ai Mondiali

Quest’oggi la Nazionale italiana femminile di basket è in partenza per affrontare la Francia a Parigi in una doppia amichevole (giovedì 27 e poi venerdì 28 agosto) di preparazione in vista della Coppa del Mondo 2026. Purtroppo non ci sarà Martina Kacerik, che ha lasciato il raduno delle azzurre per un problema fisico e non potrà partecipare alla fase finale dei Mondiali, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Al ritorno in Italia dalla trasferta transalpina, nella tarda mattinata di sabato 29 agosto, Matilde Villa e compagne ritroveranno finalmente Cecilia Zandalasini (impegnata in questo periodo in WNBA con le Golden State Valkyries).

“Ci attendono altre due sfide di livello molto alto. La Francia ha un’identità ben definita: gioca a ritmi elevati, con grande atletismo, velocità e una spiccata forza nell’uno contro uno. Giocheremo a casa loro, contro atlete che si stanno contendendo un posto per il Mondiale. Da questo test mi aspetto un’ulteriore crescita mentale e massima attenzione ai dettagli su cui stiamo lavorando, come gli angoli di blocco e la disciplina difensiva“, dichiara coach Andrea Capobianco al sito federale.

“Vogliamo valorizzare ogni possesso: questo significa sia conquistare i rimbalzi per non concedere seconde chance, sia evitare palle perse ingenue. Inoltre, lavoreremo sull’equilibrio tra gioco perimetrale e interno, per individuare subito dove prendere vantaggio e alzare le percentuali al tiro. Le ragazze hanno sostenuto un ottimo allenamento; c’è fiducia nel percorso“, prosegue il CT azzurro.

“Dobbiamo essere capaci di giocare con serenità, ma senza perdere durezza e disciplina, mantenendo la nostra identità all’interno del gioco di squadra. Infine, amplierò le rotazioni. A questi livelli è fondamentale che chi entra sia pronta a fare la cosa giusta fin dal primo pallone, senza bisogno di due o tre azioni per carburare. Non possiamo permetterci tempi di attesa: l’impatto con la partita deve essere immediato“, le parole di Capobianco alla vigilia del doppio test match contro la Francia.