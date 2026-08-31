Basket femminile: Italia, le 12 convocate per i Mondiali. Dentro Blasigh, ci sono Zandalasini e Verona

Sono state diramate pochi minuti fa dalla FIP le convocazioni definitive per quanto riguarda l’Italia che parteciperà ai Mondiali di Berlino 2026. Andrea Capobianco, in sostanza, ha sciolto le riserve, anche con un occhio rispetto a quanto si è visto durante il percorso di preparazione verso l’appuntamento tedesco.

Queste le chiamate:

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala

5 Matilde Villa 2004 1.77 Playmaker

6 Francesca Pasa 2000 1.80 Playmaker

8 Costanza Verona 1999 1.75 Playmaker

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 Ala

11 Francesca Pan 1997 1.80 Guardia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala

18 Mariella Santucci 1997 1.70 Playmaker

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia

22 Olbis Andrè 1998 1.92 Centro

55 Vittoria Blasigh 2004 1.78 Guardia

Nei fatti, per Matilde Villa si tratta della seconda volta in una grande manifestazione internazionale dopo gli Europei 2023, mentre per Vittoria Blasigh, che ha convinto in maniera particolare durante il raduno, è la prima volta assoluta con la Nazionale in un appuntamento di primissimo piano. Restano fuori Ilaria Panzera, Carlotta Zanardi e Francesca Leonardi, mentre Laura Spreafico e Martina Kacerik erano già state costrette a rinunciare a causa dei loro problemi fisici.

L’Italia partirà domani alla volta di Berlino, dove giocherà due volte alla Max Schmeling Halle (4 e 7 settembre, contro Cechia e Cina) e una alla Berlin Arena (6 settembre, contro gli USA). Faro sarà ovviamente Cecilia Zandalasini, che proprio due giorni fa si è unita al gruppo dopo gli impegni WNBA ed è pronta a cercare di guidarlo come ha fatto agli Europei 2025.

Di fatto, proprio della rassegna continentale questo è il gruppo base, con pochissime variazioni (legate soprattutto all’infortunio di Spreafico, al ritorno di Villa e all’ingresso, molto meritevole peraltro, di Blasigh). E, oltre a esserne la stella, Zandalasini ne diventa anche la componente più esperta.