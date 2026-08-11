Ayomide Folorunso stupisce e accede in finale dei 400 hs con il 2° tempo!

La miglior Ayomide Folorunso degli ultimi tre anni debutta a Birmingham con una prestazione al di sopra delle aspettative accedendo con autorità alla finale dei 400 ostacoli nei Campionati Europei di atletica 2026. L’Italia si presenterà dunque domani sera con una possibile carta da medaglia inattesa alla vigilia, mentre si fermano in semifinale le altre azzurre Alice Muraro e Rebecca Sartori.

“Ayo” ha dominato da cima a fondo la prima delle tre serie, partendo forte e facendo il vuoto per 300 metri prima di stringere i denti nel rettilineo conclusivo facendo un po’ di fatica ma riuscendo comunque a contenere il rientro delle avversarie. La 29enne emiliana ha ottenuto un notevole 53.93, scendendo per la seconda volta in carriera sotto i 54 secondi e avvicinandosi a soli 4 centesimi dal suo record italiano siglato ai Mondiali di Budapest 2023 (in cui conquistò poi uno splendido 6° posto in finale).

Folorunso, che balza così al quarto posto nelle liste continentali del 2026, ha abbassato di quasi mezzo secondo lo stagionale proponendo una candidatura credibile in ottica podio. L’ostacolista azzurra arriva in finale con il secondo miglior tempo d’ingresso dietro al 53.87 della belga Paullen Couckuyt (nuovo PB nella terza heat) e davanti al 54.04 della britannica Lina Nielsen (a sua volta con il nuovo personale nella terza semifinale).

La favorita d’obbligo per il titolo resta comunque la formidabile slovacca Emma Zapletalova (54.09 in controllo per vincere la seconda serie, ma capace di scendere a 52.30 in stagione), mentre si preannuncia una battaglia rovente per le medaglie. Fuori dai giochi Muraro e Sartori, lontane dai rispettivi personali in 56.19 e 56.24.