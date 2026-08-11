Ayomide Folorunso: “Ho corso con gioia e consapevolezza. Senza Bol la gara si apre”

Una semifinale corsa da protagonista e la consapevolezza di essere arrivata agli Europei di atletica nella condizione giusta. Ayomide Folorunso ha conquistato l’accesso alla finale dei 400 ostacoli con una prestazione autorevole, fermando il cronometro in 53″93, a pochi centesimi dal suo primato italiano di 53″89, stabilito ai Mondiali di Budapest.

L’atleta fidentina ha imposto il proprio ritmo fin dai primi ostacoli, costruendo progressivamente un margine importante sulle avversarie. Un vantaggio che le ha permesso di affrontare la parte conclusiva della gara con sicurezza, controllando il tentativo di rimonta delle concorrenti e chiudendo con un tempo che conferma l’eccellente stato di forma già evidenziato ai Campionati Italiani di Firenze, dove aveva corso in 54″41.

Folorunso, guidata da Maurizio Pratizzoli, è entrata in gara direttamente in semifinale grazie al piazzamento nel ranking stagionale e ha potuto quindi beneficiare di una maggiore freschezza rispetto alle atlete impegnate nei turni preliminari. Una condizione che si è tradotta in una prova solida e soprattutto in una gestione molto efficace del ritmo.

Ma sono soprattutto le sue parole, al termine della gara, a raccontare lo stato d’animo con cui la campionessa azzurra sta vivendo questa rassegna continentale. “Non so cosa dire. Mi sono approcciata a questi Europei con la giusta concentrazione, pensando che esattamente dieci anni fa avevo fatto il mio debutto in Nazionale e che quella era stata la prima volta in cui avevo avuto una possibilità. Sono ancora qua a competere contro le migliori d’Europa. Ho corso con questa gioia e consapevolezza“.

E proprio guardando alla gara che la attende, Folorunso ha sottolineato anche un elemento che potrebbe cambiare gli equilibri della competizione: l’assenza di Femke Bol, dominatrice della specialità negli ultimi anni. “Sicuramente il fatto di non avere un’avversaria che ci dà 50 metri a prescindere è un vantaggio. La gara si apre“.